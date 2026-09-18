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Головна Новини дня Трамп: Росія вже п’ять років нападає на союзників України

Трамп: Росія вже п’ять років нападає на союзників України

Ua ru
18 вересня 2026 23:53
Трамп заявив, що Росія п’ять років нападає на союзників України
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вже нападає на союзників України. За його словами, такі атаки тривають приблизно п’ять років. Про це він сказав у відповідь на запитання журналіста про побоювання польських лідерів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дональда Трампа під час спілкування з журналістами.

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Що заявив Трамп напади РФ на союзників України

Журналіст поцікавився у Дональда Трампа, чи погоджується він з оцінкою польських лідерів, які висловили занепокоєння щодо можливого нападу Росії на союзників України.

У відповідь на це запитання, президент США заявив, що, на його думку, Росія вже напала на союзників України. Трамп також зазначив, що такі напади тривають приблизно п’ять років.

"Ну, я вважаю, що вони вже напали на союзників України. Вони нападають на союзників України вже приблизно п’ять років", — сказав Трамп.

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Новини.LIVE інформували, що Дональд Трамп може розглянути окремі економічні та інвестиційні угоди з Росією ще до завершення війни проти України. Американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер шукають нові формати взаємодії з Москвою. Водночас у Білому домі є побоювання, що передчасні поступки послаблять тиск на Кремль.

Новини.LIVE також писали, що Дональд Трамп може вже 18 вересня підписати законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану, ініційований Ліндсі Гремом. Напередодні документ схвалила Палата представників США після його підтримки Сенатом. Законопроєкт передбачає посилення економічного тиску на РФ, зокрема можливість запровадження 100-відсоткових вторинних мит для покупців російських нафти та газу.

США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні війна Росія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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