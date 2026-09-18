Трамп заявил, что Россия уже пять лет нападает на союзников Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия уже нападает на союзников Украины. По его словам, такие атаки продолжаются уже около пяти лет. Об этом он сказал в ответ на вопрос журналиста об опасениях польских лидеров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время общения с журналистами.

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Что заявил Трамп о нападениях РФ на союзников Украины

Журналист поинтересовался у Дональда Трампа, согласен ли он с оценкой польских лидеров, выразивших обеспокоенность возможным нападением России на союзников Украины.

В ответ на этот вопрос президент США заявил, что, по его мнению, Россия уже напала на союзников Украины. Трамп также отметил, что такие нападения продолжаются уже около пяти лет.

"Ну, я считаю, что они уже напали на союзников Украины. Они нападают на союзников Украины уже примерно пять лет", — сказал Трамп.

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Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп может рассмотреть отдельные экономические и инвестиционные соглашения с Россией еще до окончания войны против Украины. Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ищут новые форматы взаимодействия с Москвой. В то же время в Белом доме есть опасения, что преждевременные уступки ослабят давление на Кремль.

Новини.LIVE также писали, что Дональд Трамп может уже 18 сентября подписать законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, инициированный Линдси Грэмом. Накануне документ одобрила Палата представителей США после его поддержки Сенатом. Законопроект предусматривает усиление экономического давления на РФ, в частности возможность введения 100-процентных вторичных пошлин для покупателей российской нефти и газа.