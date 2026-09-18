Трамп заявил, что Россия уже пять лет нападает на союзников Украины

Трамп: Россия уже пять лет нападает на союзников Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия уже нападает на союзников Украины. По его словам, такие атаки продолжаются уже около пяти лет. Об этом он сказал в ответ на вопрос журналиста об опасениях польских лидеров.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время общения с журналистами.
Что заявил Трамп о нападениях РФ на союзников Украины
Журналист поинтересовался у Дональда Трампа, согласен ли он с оценкой польских лидеров, выразивших обеспокоенность возможным нападением России на союзников Украины.
В ответ на этот вопрос президент США заявил, что, по его мнению, Россия уже напала на союзников Украины. Трамп также отметил, что такие нападения продолжаются уже около пяти лет.
"Ну, я считаю, что они уже напали на союзников Украины. Они нападают на союзников Украины уже примерно пять лет", — сказал Трамп.
Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп может рассмотреть отдельные экономические и инвестиционные соглашения с Россией еще до окончания войны против Украины. Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ищут новые форматы взаимодействия с Москвой. В то же время в Белом доме есть опасения, что преждевременные уступки ослабят давление на Кремль.
Новини.LIVE также писали, что Дональд Трамп может уже 18 сентября подписать законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, инициированный Линдси Грэмом. Накануне документ одобрила Палата представителей США после его поддержки Сенатом. Законопроект предусматривает усиление экономического давления на РФ, в частности возможность введения 100-процентных вторичных пошлин для покупателей российской нефти и газа.