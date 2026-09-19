США расширят военное присутствие в Гренландии — историческая сделка

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Стало известно, что Гренландия, Дания и США на следующей неделе могут подписать соглашение об укреплении безопасности в Арктике и Североатлантическом регионе. В то же время президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности, которая, по его словам, предоставит Вашингтону широкие и бессрочные возможности для обеспечения безопасности Гренландии и Соединенных Штатов.

Об этом сообщается на сайте правительства Дании и в посте Трампа в социальной сети Truth Social, передает Новини.LIVE.

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Гренландия, Дания и США готовят соглашение

Ожидается, что три правительства подпишут соглашение во время Генеральной Ассамблеи ООН. После подписания документ вступит в силу с учетом необходимых национальных парламентских процедур. Глава Naalakkersuisut Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что будущее соглашение должно обеспечить и укрепить безопасность Гренландии, Королевства Дании, США и Западного альянса.

Документ также признает интересы Гренландии и её место в международном сотрудничестве.

"Отрадно, что мы собираемся заключить соглашение, которое обеспечит и укрепит безопасность Гренландии, Королевства Дании, Соединенных Штатов и Западного альянса", — заявил Нильсен.

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала будущее соглашение важным для Гренландии, Королевства Дании и Соединенных Штатов. Она отметила, что соглашение должно укрепить общую безопасность в Арктике и Североатлантическом регионе.

"Я рада, что мы собираемся заключить отличное соглашение для Гренландии, Королевства Дании и Соединенных Штатов. Соглашение, которое укрепляет нашу общую безопасность в Арктике и Североатлантическом регионе, а значит, является прекрасным также для НАТО и Европы. И соглашение, которое в то же время признает суверенитет и территориальную целостность Королевства, а также право гренландского народа на самоопределение", — отметила Фредериксен.

Трамп заявил о достижении договоренности по Гренландии

Дональд Трамп заявил, что договоренность с Данией и Гренландией была достигнута после переговоров с их представителями. Сообщается, что Вашингтон получит возможность осуществлять в Гренландии необходимые меры для обеспечения безопасности острова и национальной безопасности Соединенных Штатов.

"По моему указанию мы работали с представителями Дании и Гренландии, чтобы гарантировать, что у США всегда будет полная возможность делать все необходимое в Гренландии для обеспечения безопасности Гренландии и Соединенных Штатов Америки", — заявил Трамп.

Американский президент также утверждает, что ни одно государство, которое США будут считать противником, не сможет создать на острове военную базу, разместить там свои войска или осуществлять инвестиции без письменного согласия Вашингтона. Он сообщает, что после достижения договоренности Соединенные Штаты начнут расширение своего военного присутствия в Гренландии.

"Это осуществившаяся мечта для Соединённых Штатов Америки — очень важная, историческая и особенная", — написал президент США.

Дональд Трамп долгое время подчеркивал стратегическую важность Гренландии для Соединенных Штатов. Среди прочего, он связывал значение острова с его расположением в Арктике и планами Вашингтона по развитию системы противоракетной обороны.

Пост Дональда Трампа. Скриншот: Truth Social

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