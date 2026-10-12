В Беларуси начались военные учения с участием пяти стран

Белорусские военные во время учений. Фото: ОДКБ

В Беларуси 11 октября начались два военных учения с участием пяти стран, в том числе России. К маневрам привлечено более 1500 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также около 80 беспилотников. Учения будут проходить на нескольких полигонах.

Об этом сообщила ОДКБ, передает Новини.LIVE.

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Какие военные учения начались в Беларуси

11 октября в белорусском Витебске состоялась церемония открытия командно-штабных учений миротворческих сил "Нерушимое братство-2026" и специальных учений "Барьер-2026". В мероприятии приняли участие представители военного руководства Беларуси и Организации Договора о коллективной безопасности.

По информации организации, в ходе учений "Нерушимое братство-2026" на полигоне "Лосвидо" будут отрабатываться подготовка и проведение миротворческой операции коллективными миротворческими силами.

Учения "Барьер-2026" пройдут на Стародорожском полигоне. Там военные будут отрабатывать ликвидацию источников биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил.

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Кто участвует в учениях

К маневрам привлечены военные контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Среди участников — воинские подразделения, представители органов внутренних дел, полиции и национальной гвардии, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата организации.

Основу российского военного контингента составляют подразделения общевойсковой армии Центрального военного округа.

Всего в учениях задействованы более 1500 военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники. Также будут использоваться около 80 беспилотников.

Что заявили представители организации

Заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Мирлан Тургунбеков заявил, что в ходе учений военные должны отработать подготовку и проведение миротворческой операции, а командиры — усовершенствовать навыки управления подразделениями в сложных условиях.

Заместитель начальника Объединенного штаба организации Руслан Шпекбаев также подчеркнул важность взаимодействия между вооруженными силами и другими силовыми структурами. По его словам, к совместным действиям привлекаются не только воинские формирования, но и подразделения органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и национальной гвардии.

Что известно об ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — это международная региональная организация, созданная в 2002 году на основе договора о коллективной безопасности, подписанного в 1992 году.

В состав организации входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Также в состав входила Армения, которая приостановила свою деятельность в 2024 году.

Её заявленной целью является обеспечение коллективной безопасности государств-участников, защита их суверенитета и территориальной целостности, а также координация военного сотрудничества.

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