В Беларуси анонсировали учения ОДКБ на 2026 год

В Беларуси анонсировали учения ОДКБ на 2026 год

Дата публикации 17 ноября 2025 06:57
обновлено: 06:57
В Беларуси заявили, что в 2026 году состоятся новые учения ОДКБ
Военнослужащие армии России и Беларуси. Фото: Минобороны РФ

В Генштабе Беларуси заявили, что в 2026 году пройдут новые военные учения стран ОДКБ. Они состоятся непосредственно в Беларуси.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Что известно об учениях ОДКБ в 2026 году

Известно, что о проведении предстоящих учений "Барьер-2026" рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Генштаба ВС Беларуси Вячеслав Старков.

Он проинформировал, что во время этих маневров планируют продолжить практику совместного выполнения задач по нейтрализации биологических угроз в интересах Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Отметим, что в состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В то же время, как известно, Ереван фактически приостановил свое участие в структуре и не исключает выхода из нее, обвиняя ОДКБ в бездействии во время противостояния с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

Напомним, прошлым летом в американском Институте изучения войны пришли к выводу, что РФ боится вероятного выхода Армении из ОДКБ и обвиняет в этом США и НАТО.

Также недавно военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, какие учения между РФ и Беларусью являются опасными.

военные учения армия военные Беларусь ОДКБ Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
