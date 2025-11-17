Відео
У Білорусі анонсували навчання ОДКБ на 2026 рік

У Білорусі анонсували навчання ОДКБ на 2026 рік

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 06:57
Оновлено: 07:29
У Білорусі заявили, що у 2026 році відбудуться нові навчання ОДКБ
Військовослужбовці армії Росії та Білорусі. Фото: Міноборони РФ

У Генштабі Білорусі заявили, що у 2026 році пройдуть нові військові навчання країн ОДКБ. Вони відбудуться безпосередньо у Білорусі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте також:

Що відомо про навчання ОДКБ у 2026 році

Відомо, що про проведення майбутніх навчань "Бар’єр-2026" розповів начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Генштабу ЗС Білорусі В’ячеслав Старков.

Він поінформував, що під час цих маневрів планують продовжити практику спільного виконання завдань із нейтралізації біологічних загроз в інтересах Колективних миротворчих сил ОДКБ.

Зазначимо, що до складу ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Водночас, як відомо, Єреван фактично призупинив свою участь у структурі та не виключає виходу з неї, звинувачуючи ОДКБ у бездіяльності під час протистояння з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, минулого літа в американському Інституті вивчення війни дійшли висновку, що РФ боїться ймовірного виходу Вірменії з ОДКБ та звинувачує у цьому США та НАТО.

Також нещодавно військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, які навчання між РФ та Білоруссю є небезпечними.

військові навчання армія військові Білорусь ОДКБ Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
