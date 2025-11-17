У Білорусі заявили, що у 2026 році відбудуться нові навчання ОДКБ

У Білорусі анонсували навчання ОДКБ на 2026 рік
У Генштабі Білорусі заявили, що у 2026 році пройдуть нові військові навчання країн ОДКБ. Вони відбудуться безпосередньо у Білорусі.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Що відомо про навчання ОДКБ у 2026 році
Відомо, що про проведення майбутніх навчань "Бар’єр-2026" розповів начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Генштабу ЗС Білорусі В’ячеслав Старков.
Він поінформував, що під час цих маневрів планують продовжити практику спільного виконання завдань із нейтралізації біологічних загроз в інтересах Колективних миротворчих сил ОДКБ.
Зазначимо, що до складу ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Водночас, як відомо, Єреван фактично призупинив свою участь у структурі та не виключає виходу з неї, звинувачуючи ОДКБ у бездіяльності під час протистояння з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.
Нагадаємо, минулого літа в американському Інституті вивчення війни дійшли висновку, що РФ боїться ймовірного виходу Вірменії з ОДКБ та звинувачує у цьому США та НАТО.
Також нещодавно військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, які навчання між РФ та Білоруссю є небезпечними.
