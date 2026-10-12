У Білорусі розпочалися військові навчання за участю п’яти країн

Білоруські військові під час навчань. Фото: ОДКБ

У Білорусі 11 жовтня стартували два військові навчання за участю п’яти країн, зокрема Росії. До маневрів залучили понад 1500 військовослужбовців, більш як 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, а також близько 80 безпілотників. Навчання триватимуть на кількох полігонах.

Про це повідомила ОДКБ, інформує Новини.LIVE.

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Які військові навчання розпочалися в Білорусі

11 жовтня в білоруському Вітебську відбулася церемонія відкриття командно-штабного навчання миротворчих сил "Непорушне братство-2026" та спеціального навчання "Бар’єр-2026". У заході взяли участь представники військового керівництва Білорусі та Організації Договору про колективну безпеку.

За інформацією організації, під час "Непорушного братства-2026" на полігоні "Лосвідо" відпрацьовуватимуть підготовку та проведення миротворчої операції колективними миротворчими силами.

Навчання "Бар’єр-2026" проходитимуть на Стародорожському полігоні. Там військові відпрацьовуватимуть ліквідацію джерел біологічних загроз у зоні відповідальності колективних миротворчих сил.

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Хто бере участь у навчаннях

До маневрів залучені військові контингенти Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану. Серед учасників — військові підрозділи, представники органів внутрішніх справ, поліції та національної гвардії, а також оперативні групи Об’єднаного штабу й Секретаріату організації.

Основу російського військового контингенту становлять підрозділи загальновійськової армії Центрального військового округу.

Загалом у навчаннях задіяні понад 1500 військовослужбовців і більш як 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки. Також використовуватимуть близько 80 безпілотників.

Що заявили представники організації

Заступник генерального секретаря Організації Договору про колективну безпеку Мирлан Тургунбеков заявив, що під час навчань військові мають відпрацювати підготовку та проведення миротворчої операції, а командири — вдосконалити навички управління підрозділами в складних умовах.

Заступник начальника Об’єднаного штабу організації Руслан Шпекбаєв також наголосив на важливості взаємодії між збройними силами та іншими силовими структурами. За його словами, до спільних дій залучають не лише військові формування, а й підрозділи органів внутрішніх справ, поліції, внутрішніх військ і національної гвардії.

Що відомо про ОДКБ

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) — це міжнародна регіональна організація, створена у 2002 році на основі договору про колективну безпеку, підписаного 1992 року.

До організації входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Також брала участь і Вірменія, яка призупинила свою діяльність у 2024 році.

Її заявленою метою є забезпечення колективної безпеки держав-учасниць, захист їхнього суверенітету й територіальної цілісності та координація військової співпраці.

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