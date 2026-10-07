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Головна Новини дня Генштаб оприлюднив втрати РФ до дня народження Путіна

Генштаб оприлюднив втрати РФ до дня народження Путіна

Ua ru
7 жовтня 2026 09:51
Генштаб оприлюднив великі втрати РФ до дня народження Путіна
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Генеральний штаб Збройних сил України до 74-річчя російського диктатора Володимира Путіна підбив проміжні підсумки втрат російської армії від початку повномасштабного вторгнення. Повідомляється, що загальні втрати особового складу РФ становлять близько 1 545 950 осіб, із них 1690 — за минулу добу.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Яких втрат зазнала армія РФ

Дані Генштабу ЗСУ свідчать, що від 24.02.2022 російська армія втратила:

  • особового складу — близько 1 545 950 осіб (+1690 за минулу добу);
  • танків — 12 396;
  • бойових броньованих машин — 25 498 (+4);
  • артилерійських систем — 50 836 (+51);
  • РСЗВ — 2192 (+8);
  • засобів ППО — 1690 (+2);
  • літаків — 443;
  • гелікоптерів — 356;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 551 876 (+1890);
  • крилатих ракет — 5126;
  • кораблів та катерів — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 159 128 (+577);
  • спеціальної техніки — 4800 (+5);
  • наземних робототехнічних комплексів — 2878 (+12).

Сухопутні війська ЗСУ приурочили оприлюднення "досягнень" російської армії до дня народження диктатора Володимира Путіна. У повідомленні зазначили, що він, розв'язавши повномасштабну війну, продовжує втрачати військових і техніку.

"Розв'язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе — до звалища історії. Продовжуємо боротьбу з агресором заради справедливого і тривалого миру в Україні", — йдеться в повідомленні.

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Ми писали, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України незабаром завершиться. Під час свого виступу він повідомив, що найближчим часом він планує провести телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Новини.LIVE інформували, що Інститут ведення війни оприлюднив звіт, де було заявлено про зміну тактики Росії у війни з Україною. Повідомляється, що диктатор РФ Путін прагне знеструмити Україну до зими.

російські війська володимир путін Генштаб ЗСУ війна в Україні Росія
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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