Генштаб оприлюднив великі втрати РФ до дня народження Путіна

Генштаб оприлюднив втрати РФ до дня народження Путіна
Генеральний штаб Збройних сил України до 74-річчя російського диктатора Володимира Путіна підбив проміжні підсумки втрат російської армії від початку повномасштабного вторгнення. Повідомляється, що загальні втрати особового складу РФ становлять близько 1 545 950 осіб, із них 1690 — за минулу добу.
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає Новини.LIVE.
Яких втрат зазнала армія РФ
Дані Генштабу ЗСУ свідчать, що від 24.02.2022 російська армія втратила:
- особового складу — близько 1 545 950 осіб (+1690 за минулу добу);
- танків — 12 396;
- бойових броньованих машин — 25 498 (+4);
- артилерійських систем — 50 836 (+51);
- РСЗВ — 2192 (+8);
- засобів ППО — 1690 (+2);
- літаків — 443;
- гелікоптерів — 356;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 551 876 (+1890);
- крилатих ракет — 5126;
- кораблів та катерів — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 159 128 (+577);
- спеціальної техніки — 4800 (+5);
- наземних робототехнічних комплексів — 2878 (+12).
Сухопутні війська ЗСУ приурочили оприлюднення "досягнень" російської армії до дня народження диктатора Володимира Путіна. У повідомленні зазначили, що він, розв'язавши повномасштабну війну, продовжує втрачати військових і техніку.
"Розв'язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе — до звалища історії. Продовжуємо боротьбу з агресором заради справедливого і тривалого миру в Україні", — йдеться в повідомленні.
Ми писали, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України незабаром завершиться. Під час свого виступу він повідомив, що найближчим часом він планує провести телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Новини.LIVE інформували, що Інститут ведення війни оприлюднив звіт, де було заявлено про зміну тактики Росії у війни з Україною. Повідомляється, що диктатор РФ Путін прагне знеструмити Україну до зими.