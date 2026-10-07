Генеральный штаб обнародовал данные о значительных потерях РФ к дню рождения Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины к 74-летию российского диктатора Владимира Путина подвёл промежуточные итоги потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения. Сообщается, что общие потери личного состава РФ составляют около 1 545 950 человек, из них 1690 — за последние сутки.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Какие потери понесла армия РФ

Данные Генштаба ВСУ свидетельствуют, что с 24.02.2022 российская армия потеряла:

личного состава — около 1 545 950 человек (+1690 за последние сутки);

танков — 12 396;

боевых бронированных машин — 25 498 (+4);

артиллерийских систем — 50 836 (+51);

РСЗО — 2192 (+8);

средств ПВО — 1690 (+2);

самолетов — 443;

вертолётов — 356;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 551 876 (+1890);

крылатых ракет — 5126;

кораблей и катеров — 35;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 159 128 (+577);

специальной техники — 4800 (+5);

наземных робототехнических комплексов — 2878 (+12).

Сухопутные войска ВСУ приурочили обнародование "достижений" российской армии ко дню рождения диктатора Владимира Путина. В сообщении отмечается, что он, развязав полномасштабную войну, продолжает терять военных и технику.

"Развязав крупнейшую войну на континенте со времён Второй мировой, российский диктатор с каждым новым годом подводит свою страну ближе к пропасти, а себя — к свалке истории. Продолжаем борьбу с агрессором ради справедливого и прочного мира в Украине", — говорится в сообщении.

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