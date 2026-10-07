Генеральный штаб обнародовал данные о значительных потерях РФ к дню рождения Путина

Генштаб обнародовал данные о потерях РФ к дню рождения Путина
Генеральный штаб Вооружённых сил Украины к 74-летию российского диктатора Владимира Путина подвёл промежуточные итоги потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения. Сообщается, что общие потери личного состава РФ составляют около 1 545 950 человек, из них 1690 — за последние сутки.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает Новини.LIVE.
Какие потери понесла армия РФ
Данные Генштаба ВСУ свидетельствуют, что с 24.02.2022 российская армия потеряла:
- личного состава — около 1 545 950 человек (+1690 за последние сутки);
- танков — 12 396;
- боевых бронированных машин — 25 498 (+4);
- артиллерийских систем — 50 836 (+51);
- РСЗО — 2192 (+8);
- средств ПВО — 1690 (+2);
- самолетов — 443;
- вертолётов — 356;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 551 876 (+1890);
- крылатых ракет — 5126;
- кораблей и катеров — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 159 128 (+577);
- специальной техники — 4800 (+5);
- наземных робототехнических комплексов — 2878 (+12).
Сухопутные войска ВСУ приурочили обнародование "достижений" российской армии ко дню рождения диктатора Владимира Путина. В сообщении отмечается, что он, развязав полномасштабную войну, продолжает терять военных и технику.
"Развязав крупнейшую войну на континенте со времён Второй мировой, российский диктатор с каждым новым годом подводит свою страну ближе к пропасти, а себя — к свалке истории. Продолжаем борьбу с агрессором ради справедливого и прочного мира в Украине", — говорится в сообщении.
Мы писали, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что война России против Украины вскоре завершится. Во время своего выступления он сообщил, что в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Новини.LIVE сообщали, что Институт ведения войны обнародовал отчет, в котором было заявлено об изменении тактики России в войне с Украиной. Сообщается, что диктатор РФ Путин стремится отключить Украину от электроснабжения до зимы.