Жорін: російські генерали кидають піхоту на зупинку операції "Вівальді"

Максим Жорін. Фото: Varta1

Російські військові продовжують перекидати особовий склад у смугу відповідальності Третього армійського корпусу, намагаючись зупинити операцію "Вівальді". За словами заступника командира корпусу Максима Жоріна, окупанти зараз намагаються хоча б стабілізувати ситуацію та зупинити відкат.

Про це Максим Жорін розповів в ефірі День.LIVE.

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РФ перекидає піхоту з полігонів

За словами військового, російські військові перебувають у шоковому стані та не можуть адекватно реагувати на ситуацію. Водночас вони продовжують перекидати особовий склад безпосередньо на цей напрямок.

"Ми бачимо, як вони просто з полігонів гонять сюди піхоту в таких конвульсіях, намагаючись зупинити "Вівальді", але нічого в них не виходить", — заявив Жорін.

Він зазначив, що російське командування намагається будь-якою ціною зупинити ситуацію та стабілізувати її. Водночас підходи й тактика противника за останній час майже не змінилися.

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Сили оборони змінили ініціативу на полі бою

Жорін наголосив, що зараз Сили оборони змінюють ситуацію та перехоплюють ініціативу на полі бою.

"Якщо нещодавно, ще декілька місяців тому, ворог абсолютно спокійно планував собі інфільтрацію в наших смугах, заходи, накопичення в тилу у нас і тому подібних речах, то саме зараз в смузі 3-го армійського корпусу він просто мріє про хоча б спробу зупинитися в цьому відкаті від операції "Вівальді"", — сказав заступник командира корпусу.

Ситуація біля Слов'янська та Костянтинівки залишається складною

За словами Жоріна, однією з ключових задач операції "Вівальді" є зміна обстановки не лише в смузі відповідальності Третього армійського корпусу, а й на флангах.

Водночас ситуація біля Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки та Добропілля залишається складною. Російські військові продовжують накопичуватися на цих напрямках, проводити атаки та намагатися просуватися.

"Дійсно є складна ситуація біля Славʼянська, Краматорська, Константинівки – теж надзвичайно складна біля Добропілля. Розуміючи це, і була спланована ця операція для того, щоб не дати ворогу можливості охопити найбільше міста Донецької області, які контролює на сьогоднішній день Україна. І при подібному підході, я вважаю, що, в принципі, можливо було б стабілізувати ситуацію і на цих ділянках", — зазначив Жорін.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Максим Жорін заявив про критичну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. За його словами, дії росії створюють масштабну гуманітарну катастрофу.

Також Новини.LIVE писав, що Жорін розкритикував рівень базового грошового забезпечення військовослужбовців. Він заявив, що збереження виплат на рівні 20 тисяч гривень у наступному році буде неприпустимим.