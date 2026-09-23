Жорін вимагає підвищити базову зарплату військовим

Максим Жорін. Фото: соцмережі

Збереження базової зарплати військовослужбовців на рівні 20 тисяч гривень у наступному році є неприпустимим. Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін наголосив, що держава зобов'язана знайти кошти в бюджеті для підвищення виплат, адже від цього напряму залежить боєздатність армії та мотивація бійців.

Про це Максим Жорін висловився на своїй сторінці в соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Жорін розкритикував чинне грошове забезпечення бійців

Максим Жорін пояснює, що рівень боєздатності всієї армії має пряму залежність від мотивації людей залишатися у війську. Своєю чергою на бажання продовжувати службу критично впливає добробут родин захисників та їхнє матеріальне забезпечення. Питання фінансів стає особливо чутливим і важливим саме зараз, коли бійці не бачать перед собою жодних перспектив щодо демобілізації.

Жорін зазначає, що різноманітні бонуси, зокрема виплати за підписання нових контрактів, не здатні вирішити глобальну проблему. Для військових ключовим фактором є саме розмір стабільної щомісячної зарплати.

Пост Максима Жоріна. Фото: скриншот

Поточний рівень базових виплат він вважає абсолютно невідповідним реаліям. Відсутність грошей у державному бюджеті не може бути причиною для заморожування цих сум.

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"Якщо базове грошове забезпечення у 20 тисяч гривень для військових залишиться на наступний рік — це буде виглядати як відверте знущання або насмішка", — заявив підполковник ЗСУ.

Новини.LIVE інформували, що заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін висловлювався, що ідея примусового призову жінок в Україні є безглуздою. За його словами, мобілізаційного ресурсу серед чоловіків у країні цілком достатньо.

Водночас Жорін окреслив єдину робочу формулу для примусу Кремля до переговорного процесу. Він вважає, що РФ сяде за стіл переговорів після всебічного та одночасного тиску на державу-агресора, який має паралізувати її військові спроможності, розхитати економіку та підірвати внутрішньополітичну стабільність.