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Главная Новости дня Зарплата в 20 тысяч для военных это издевательство: критика Жорины

Зарплата в 20 тысяч для военных это издевательство: критика Жорины

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23 сентября 2026 07:30
Жорин требует повысить базовую зарплату военнослужащим
Максим Жорин. Фото: социальные сети

Сохранение базовой зарплаты военнослужащих на уровне 20 тысяч гривен в следующем году недопустимо.Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин подчеркнул, что государство обязано найти средства в бюджете для повышения выплат, ведь от этого напряжения зависит боеспособность армии и мотивация бойцов.

Об этом Максим Жорин заявил на своей странице в социальных сетях, передает Новини.LIVE.

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Жорин раскритиковал действующее денежное обеспечение бойцов

Максим Жорин объясняет, что уровень боеспособности всей армии напрямую зависит от мотивации людей оставаться в армии. В свою очередь, на желание продолжать службу критически влияет благосостояние семей защитников и их материальное обеспечение. Вопрос финансов становится особенно чувствительным и важным именно сейчас, когда бойцы не видят перед собой никаких перспектив демобилизации.

Жорин отмечает, что различные бонусы, в частности выплаты за подписание новых контрактов, не способны решить глобальную проблему. Для военных ключевым фактором является именно размер стабильной ежемесячной зарплаты.

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Пост Максима Жорина. Фото: скриншот

Текущий уровень базовых выплат он считает абсолютно несоответствующим реалиям. Отсутствие денег в государственном бюджете не может быть причиной для замораживания этих сумм.

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"Если базовое денежное обеспечение в размере 20 тысяч гривен для военных останется на следующий год — это будет выглядеть как откровенное издевательство или насмешка", — заявил подполковник ВСУ.

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Новини.LIVE сообщали, что заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин высказался о том, что идея принудительного призыва женщин в Украине бессмысленна. По его словам, мобилизационного ресурса среди мужчин в стране вполне достаточно.

В то же время Жорин обозначил единственную рабочую формулу для принуждения Кремля к переговорному процессу. Он считает, что РФ сядет за стол переговоров после всестороннего и одновременного давления на государство-агрессора, которое должно парализовать его военный потенциал, расшатать экономику и подорвать внутриполитическую стабильность.

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деньги военнослужащие Максим Жорин зарплата денежное довольствие
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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