Жорин требует повысить базовую зарплату военнослужащим

Зарплата в 20 тысяч для военных это издевательство: критика Жорины
Сохранение базовой зарплаты военнослужащих на уровне 20 тысяч гривен в следующем году недопустимо.Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин подчеркнул, что государство обязано найти средства в бюджете для повышения выплат, ведь от этого напряжения зависит боеспособность армии и мотивация бойцов.
Об этом Максим Жорин заявил на своей странице в социальных сетях, передает Новини.LIVE.
Жорин раскритиковал действующее денежное обеспечение бойцов
Максим Жорин объясняет, что уровень боеспособности всей армии напрямую зависит от мотивации людей оставаться в армии. В свою очередь, на желание продолжать службу критически влияет благосостояние семей защитников и их материальное обеспечение. Вопрос финансов становится особенно чувствительным и важным именно сейчас, когда бойцы не видят перед собой никаких перспектив демобилизации.
Жорин отмечает, что различные бонусы, в частности выплаты за подписание новых контрактов, не способны решить глобальную проблему. Для военных ключевым фактором является именно размер стабильной ежемесячной зарплаты.
Текущий уровень базовых выплат он считает абсолютно несоответствующим реалиям. Отсутствие денег в государственном бюджете не может быть причиной для замораживания этих сумм.
"Если базовое денежное обеспечение в размере 20 тысяч гривен для военных останется на следующий год — это будет выглядеть как откровенное издевательство или насмешка", — заявил подполковник ВСУ.
Новини.LIVE сообщали, что заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин высказался о том, что идея принудительного призыва женщин в Украине бессмысленна. По его словам, мобилизационного ресурса среди мужчин в стране вполне достаточно.
В то же время Жорин обозначил единственную рабочую формулу для принуждения Кремля к переговорному процессу. Он считает, что РФ сядет за стол переговоров после всестороннего и одновременного давления на государство-агрессора, которое должно парализовать его военный потенциал, расшатать экономику и подорвать внутриполитическую стабильность.