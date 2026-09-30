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Главная Новости дня Жорин: генералы РФ бросают пехоту с полигонов на остановку операции "Вивальди"

Жорин: генералы РФ бросают пехоту с полигонов на остановку операции "Вивальди"

Ua ru
30 сентября 2026 18:19
Эксклюзив
Жорин: российские генералы бросают пехоту на остановку операции «Вивальди»
Максим Жорин. Фото: Varta1

Российские военные продолжают перебрасывать личный состав в зону ответственности Третьего армейского корпуса, пытаясь остановить операцию "Вивальди". По словам заместителя командира корпуса Максима Жорина, оккупанты сейчас пытаются хотя бы стабилизировать ситуацию и остановить откат.

Об этом Максим Жорин рассказал в эфире День.LIVE.

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РФ перебрасывает пехоту с полигонов

По словам военного, российские военные находятся в шоковом состоянии и не могут адекватно реагировать на ситуацию. В то же время они продолжают перебрасывать личный состав непосредственно на это направление.

"Мы видим, как они просто с полигонов гонят сюда пехоту в таких конвульсиях, пытаясь остановить "Вивальди", но у них ничего не получается", — заявил Жорин.

Он отметил, что российское командование пытается любой ценой остановить ситуацию и стабилизировать её. В то же время подходы и тактика противника за последнее время почти не изменились.

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Силы обороны перехватили инициативу на поле боя

Жорин подчеркнул, что сейчас Силы обороны меняют ситуацию и перехватывают инициативу на поле боя.

"Если недавно, ещё несколько месяцев назад, враг совершенно спокойно планировал инфильтрацию в наших районах, проникновение, накопление сил в нашем тылу и тому подобное, то именно сейчас в зоне ответственности 3-го армейского корпуса он просто мечтает хотя бы о попытке остановиться в этом отступлении от операции "Вивальди", — сказал заместитель командира корпуса.

Ситуация в районе Славянска и Константиновки остается сложной

По словам Жорина, одной из ключевых задач операции "Вивальди" является изменение обстановки не только в зоне ответственности Третьего армейского корпуса, но и на флангах.

В то же время ситуация в районе Славянска, Краматорска, Константиновки и Доброполья остается сложной. Российские военные продолжают наращивать силы на этих направлениях, проводить атаки и пытаться продвигаться.

"Действительно, сложная ситуация сложилась в районе Славянска, Краматорска, Константиновки — также чрезвычайно сложная в районе Доброполья. Понимая это, и была спланирована эта операция для того, чтобы не дать врагу возможности охватить крупнейшие города Донецкой области, которые на сегодняшний день контролирует Украина. И при таком подходе, я считаю, что, в принципе, можно было бы стабилизировать ситуацию и на этих участках", — отметил Жорин.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Максим Жорин заявил о критической ситуации в оккупированных Олешках в Херсонской области. По его словам, действия России приводят к масштабной гуманитарной катастрофе.

Также Новини.LIVE писал, что Жорин раскритиковал уровень базового денежного обеспечения военнослужащих. Он заявил, что сохранение выплат на уровне 20 тысяч гривен в следующем году будет недопустимым.

российские войска война в Украине Максим Жорин потери оккупантов операция "Вивальди"
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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