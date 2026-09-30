Жорин: российские генералы бросают пехоту на остановку операции «Вивальди»

Жорин: генералы РФ бросают пехоту с полигонов на остановку операции "Вивальди"
Российские военные продолжают перебрасывать личный состав в зону ответственности Третьего армейского корпуса, пытаясь остановить операцию "Вивальди". По словам заместителя командира корпуса Максима Жорина, оккупанты сейчас пытаются хотя бы стабилизировать ситуацию и остановить откат.
Об этом Максим Жорин рассказал в эфире День.LIVE.
РФ перебрасывает пехоту с полигонов
По словам военного, российские военные находятся в шоковом состоянии и не могут адекватно реагировать на ситуацию. В то же время они продолжают перебрасывать личный состав непосредственно на это направление.
"Мы видим, как они просто с полигонов гонят сюда пехоту в таких конвульсиях, пытаясь остановить "Вивальди", но у них ничего не получается", — заявил Жорин.
Он отметил, что российское командование пытается любой ценой остановить ситуацию и стабилизировать её. В то же время подходы и тактика противника за последнее время почти не изменились.
Силы обороны перехватили инициативу на поле боя
Жорин подчеркнул, что сейчас Силы обороны меняют ситуацию и перехватывают инициативу на поле боя.
"Если недавно, ещё несколько месяцев назад, враг совершенно спокойно планировал инфильтрацию в наших районах, проникновение, накопление сил в нашем тылу и тому подобное, то именно сейчас в зоне ответственности 3-го армейского корпуса он просто мечтает хотя бы о попытке остановиться в этом отступлении от операции "Вивальди", — сказал заместитель командира корпуса.
Ситуация в районе Славянска и Константиновки остается сложной
По словам Жорина, одной из ключевых задач операции "Вивальди" является изменение обстановки не только в зоне ответственности Третьего армейского корпуса, но и на флангах.
В то же время ситуация в районе Славянска, Краматорска, Константиновки и Доброполья остается сложной. Российские военные продолжают наращивать силы на этих направлениях, проводить атаки и пытаться продвигаться.
"Действительно, сложная ситуация сложилась в районе Славянска, Краматорска, Константиновки — также чрезвычайно сложная в районе Доброполья. Понимая это, и была спланирована эта операция для того, чтобы не дать врагу возможности охватить крупнейшие города Донецкой области, которые на сегодняшний день контролирует Украина. И при таком подходе, я считаю, что, в принципе, можно было бы стабилизировать ситуацию и на этих участках", — отметил Жорин.
Ранее Новини.LIVE сообщал, что Максим Жорин заявил о критической ситуации в оккупированных Олешках в Херсонской области. По его словам, действия России приводят к масштабной гуманитарной катастрофе.
Также Новини.LIVE писал, что Жорин раскритиковал уровень базового денежного обеспечения военнослужащих. Он заявил, что сохранение выплат на уровне 20 тысяч гривен в следующем году будет недопустимым.