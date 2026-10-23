Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Фото: Новини.LIVE

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телебачення повідомив, що Росія продовжує використовувати ретранслятори на території Білорусі для підтримки безпілотників, які запускає по Україні. Проте російські війська не перекидають до Білорусі додаткові підрозділи, а білоруська армія не посилює присутність поблизу українського кордону.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Новини.LIVE.

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Чи готується Білорусь до дій біля кордону України

За словами Андрія Демченка, наразі прикордонники не фіксують військову активність поблизу українсько-білоруського кордону.

"Загроза (з боку Білорусі — ред.), звісно, залишається, але сказати, щоб ми мали якусь попередню інформацію або, власне, фіксували підготовку до таких дій безпосередньо поряд нашого кордону, цього, на щастя, немає. Тобто ворог — Росія — не перекидає додаткові сили на територію Білорусі, якщо говорити там про піхотні групи або, власне, підрозділи. А сама Білорусь не підтягує додаткових своїх сил безпосередньо до нашого кордону", — зазначив речник ДПСУ.

Чому Лукашенко уникає прямої участі у війні

Водночас Мінськ продовжує підтримувати російські атаки іншим способом — дозволяє використовувати свою територію для роботи ретрансляторів, які забезпечують підтримку російських безпілотників.

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"Тому в більшості зараз Білорусь продовжує надавати підтримку Росії тими самими ретрансляторами, коли повітряні засоби, які запускає Росія по території України, підживлюються саме з території Білорусі. Певно, Лукашенко розуміє наслідки, якщо він вступить своїми підрозділами у війну проти нашої країни, що його підрозділи будуть зазнавати втрат, і тому він намагається уникнути таких кроків. Натомість готовий допомагати у інші способи Росії вбивати українців", — зазначив Демченко.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 11 жовтня в Білорусі розпочалися два військові навчання за участю п'яти країн, зокрема Росії. До них залучили понад 1500 військовослужбовців, більш як 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, а також близько 80 безпілотників.

Також Новини.LIVE писали, що на латвійсько-білоруському кордоні військові зупинили щонайменше 20 мігрантів, які намагалися незаконно потрапити до Латвії. Їхні супровідники залишалися на білоруському боці, мали зброю та погрожували латвійським військовим. Через кілька годин люди в масках проникли на територію Латвії, пошкодили розподільчу шафу та викрали камери спостереження.