Флеш: російські "Герані-5" розганяються до 1000 км на годину
Радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов "Флеш" повідомив, що російські дрони типу "Герань-5" вже розганяються до 1000 кілометрів на годину. Раніше противник застосовував безпілотники, які розвивали швидкість до 300 кілометрів на годину.
Про це Сергій Бескрестнов "Флеш" розповів в коментарі ЗМІ, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у четвер, 29 жовтня.
Російські дрони
Бескрестнов нагадав, що дрон "Герань-3" мав швидкість 280-300 км на годину. Згодом росіяни перейшли на "Герань-4".
"Наші хлопці побудували перехоплювачі, які працювали проти "шахедів" до 300 км на годину, а в одну мить це вже неактуально і нам потрібно було шукати, робити заново перехоплювачі, які будуть літати зі швидкістю 500-600-700 км на годину. Це перша проблема", — каже він.
Ще однією проблемою радник президента назвав, що мінімум 7-8 виробників одночасно показали реактивні перехоплювачі, які літають, але згодом зʼявилося дуже багато викликів, над якими потрібно була працювати. Зокрема, виникали питання над системою керування, масштабуванням, використанням та інше.
За словами "Флеша", зробити модель, яка швидко літає, це лише одна частина, а створити серійний виріб, який буде дуже легко використовувати, це абсолютно інше питання.
Дрони "Герань-5"
Бескрестнов зазначив, що під час маневрування російських "Геранів-5" фіксувалася швидкість до 1000 кілометрів на годину.
"Вони (росіяни — ред.) постійно намагаються робити крок, а ми шукаємо, як відповідати їм. Але я багато разів кажу, що в цій технологічній грі можна перемогти тільки тому, хто буде думати на крок поперед ворога", — каже "Флеш".
Росія безперервно модернізує безпілотні літальні апарати, залучаючи до їхньої розробки десятки тисяч інженерів. Щоб протистояти цій загрозі, Україні потрібно не лише розвивати власні технології, а й випереджати ворога в темпах їхнього вдосконалення.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, російські окупанти продовжують випробовувати реактивні безпілотники, намагаючись розширити географію повітряних атак. Запуски таких дронів здійснюються з великих військових аеродромів, знищення яких становить складне завдання для ЗСУ.
А речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що російські окупанти й надалі використовують ретранслятори, розміщені в Білорусі, для забезпечення роботи безпілотників, якими атакують Україну.