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Головна Новини дня Флеш: російські "Герані-5" розганяються до 1000 км на годину

Флеш: російські "Герані-5" розганяються до 1000 км на годину

Ua ru
29 жовтня 2026 14:14
Репортаж
Російські дрони Герань-5 розганяються до 1000 км/год t.me/V_Zelenskiy_official
Радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов "Флеш". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов "Флеш" повідомив, що російські дрони типу "Герань-5" вже розганяються до 1000 кілометрів на годину. Раніше противник застосовував безпілотники, які розвивали швидкість до 300 кілометрів на годину.

Про це Сергій Бескрестнов "Флеш" розповів в коментарі ЗМІ, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у четвер, 29 жовтня.

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Російські дрони

Бескрестнов нагадав, що дрон "Герань-3" мав швидкість 280-300 км на годину. Згодом росіяни перейшли на "Герань-4"

Російський дрон "Герань-4"
"Герань-4". Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

"Наші хлопці побудували перехоплювачі, які працювали проти "шахедів" до 300 км на годину, а в одну мить це вже неактуально і нам потрібно було шукати, робити заново перехоплювачі, які будуть літати зі швидкістю 500-600-700 км на годину. Це перша проблема", — каже він.

Російський шахед
Російський дрон типу Shahed. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Ще однією проблемою радник президента назвав, що мінімум 7-8 виробників одночасно показали реактивні перехоплювачі, які літають, але згодом зʼявилося дуже багато викликів, над якими потрібно була працювати. Зокрема, виникали питання над системою керування, масштабуванням, використанням та інше. 

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За словами "Флеша", зробити модель, яка швидко літає, це лише одна частина, а створити серійний виріб, який буде дуже легко використовувати, це абсолютно інше питання.

Російський безпілотник "Бандероль"
Російський дрон "Бандероль". Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Дрони "Герань-5"

Бескрестнов зазначив, що під час маневрування російських "Геранів-5" фіксувалася швидкість до 1000 кілометрів на годину

Російський реактивний дрон Герань-5
"Герань-5". Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

"Вони (росіяни — ред.) постійно намагаються робити крок, а ми шукаємо, як відповідати їм. Але я багато разів кажу, що в цій технологічній грі можна перемогти тільки тому, хто буде думати на крок поперед ворога", — каже "Флеш".

Росія безперервно модернізує безпілотні літальні апарати, залучаючи до їхньої розробки десятки тисяч інженерів. Щоб протистояти цій загрозі, Україні потрібно не лише розвивати власні технології, а й випереджати ворога в темпах їхнього вдосконалення.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, російські окупанти продовжують випробовувати реактивні безпілотники, намагаючись розширити географію повітряних атак. Запуски таких дронів здійснюються з великих військових аеродромів, знищення яких становить складне завдання для ЗСУ.

А речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що російські окупанти й надалі використовують ретранслятори, розміщені в Білорусі, для забезпечення роботи безпілотників, якими атакують Україну. 

війна Україна ППО дрони Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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