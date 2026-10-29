Российские дроны. Фото: российские СМИ

Советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов "Флеш" заявил, что российские оккупанты готовят запасы дронов для зимних атак. В частности, в месяц страна-террористка производит до 3 тысяч реактивных беспилотников типа Shahed.

Об этом советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов "Флеш" рассказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Накопление российских дронов

"Флеш" отметил, что российские оккупанты начали атаковать западные области Украины реактивными дронами.

"То есть до этого они начали с Киева, они массово атаковали Киев, устроили здесь нам катастрофу. Сейчас они пытаются атаковать западные регионы, и да, не только западные, но и другие регионы. И вот в Киеве чувствуется, что стало немного тише. Нет. И также я по проценту использования вижу, что они действительно пытаются создать какой-то там запас, чтобы атаковать нас зимой", — говорит советник президента по оборонным технологиям.

По словам Бескрестнова, ежемесячно Россия производит до 3 тысяч реактивных дронов типа "Шахед" и ещё примерно 700 беспилотников "Герань-5".

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В то же время российская сторона продолжает увеличивать объемы производства и работает над созданием новых недорогих реактивных ракет.

"Они планируют производить десятки тысяч в год", — отметил Бескрестнов.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Бескрестнова, российские оккупанты уже используют беспилотники с искусственным интеллектом, способные самостоятельно обнаруживать цели и наносить по ним удары. Это создает дополнительные трудности для противодействия дронам.

Кроме того, Бескрестнов заявил, что скорость российских беспилотников "Герань-5" может достигать 1000 км/ч. Для сравнения, предыдущие модели дронов противника развивали скорость около 300 км/ч.