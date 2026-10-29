Радник з питань технологічних напрямів оборони Сергій ("Флеш") Бескрестнов . Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Виробництво ракет для перехоплення балістичних цілей у світі не встигає за потребами протиповітряної оборони. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" пояснив, що Росія нарощує виробництво балістичних ракет, тоді як швидко збільшити випуск американських перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot заважає нестача комплектуючих.

Про це Бескрестнов розповів під час розмови з журналістами, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Чому світу бракує ракет Patriot

Говорячи про російський ракетний арсенал, Флеш згадав ракети "Іскандер" і боєприпаси для комплексів С-400. За його словами, Росія зміщує виробничі пріоритети на користь балістичних ракет.

Додаткове навантаження на виробників перехоплювачів створює виробництво ракет у Північній Кореї та Ірані. Це посилює потребу в засобах протидії балістичним ударам.

Однак швидко збільшити випуск PAC-3 для Patriot складно. Проблема не лише в організації виробництва, а й у доступності необхідних деталей.

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"У світі є дефіцит на виробництво. І це тільки нас обмежує", — пояснив Бескрестнов.

Чи зможе Україна виробляти ракети для Patriot

На думку Флеша, Україна могла б організувати вузлове збирання ракет PAC-3. Для цього потрібні ліцензія та допомога міжнародних партнерів.

Проте сам дозвіл на виробництво не розв'яже проблему. Підприємства, які постачають комплектуючі, вже мають замовлення на роки вперед. Тому навіть за наявності технологій Україна може зіткнутися з нестачею деталей.

Для збільшення випуску перехоплювачів потрібно нарощувати виробництво ключових компонентів. Зокрема, йдеться про системи наведення та двигуни.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія намагається послабити економіку України ударами по містах, мостах, складах і критичній інфраструктурі. Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" назвав цю тактику "війною міст" і попередив про ризик локальної катастрофи в українському тилу.

Також Новини.LIVE писали про російські безпілотники зі штучним інтелектом, які можуть самостійно знаходити й атакувати цілі. Вони орієнтуються за зображенням місцевості та розпізнають об'єкти без постійного керування оператором. Через це традиційні засоби радіоелектронної боротьби можуть не допомогти проти таких дронів.