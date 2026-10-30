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Главная Новости дня Госдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для системы Patriot

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для системы Patriot

Ua ru
30 октября 2026 22:25
США одобрили продажу Украине 500 ракет PAC-3 для системы «Патриот» на сумму 2,1 млрд долларов Reuters
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

30 октября Государственный департамент США обнародовал решение о возможном межправительственном соглашении с Украиной в рамках программы Foreign Military Sales о продаже ракет PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), предназначенных для укрепления украинской противовоздушной и противоракетной обороны. Ориентировочную стоимость закупки оценили в 2,1 млрд долларов.

Об этом говорится на сайте Государственного департамента, передает Новини.LIVE.

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Кто оплатит закупку ракет для Patriot

В документе отмечается, что финансирование полностью обеспечат партнеры и союзники Украины. В частности, средства поступят от Канады, Германии и Норвегии в рамках программы JUMPSTART.

Также Украина использует национальные средства, профинансированные за счёт кредита Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. В Госдепартаменте подчеркнули, что деньги из бюджета США для этой закупки привлекаться не будут.

Что еще предусматривает возможная сделка

Помимо ракет, в предложение включены запасные части к ним, в частности засекреченные и незасекреченные. Также предусмотрены другие составляющие логистического обеспечения и поддержки программы.

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Основным подрядчиком определена американская компания Lockheed Martin, расположенная в штате Мэриленд.

Как поставки повлияют на работу ПВО Украины

"Эта предлагаемая сделка позволит поддерживать работу имеющихся систем Patriot для противодействия продолжающимся воздушным угрозам", — отметили в Государственном департаменте США.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил о сокращении американских поставок ракет для систем ПВО Patriot. Он также предупреждал, что Россия планировала усилить применение баллистических ракет на фоне нехватки перехватчиков. По словам главы государства, у европейских партнеров были необходимые ракеты PAC-2 и PAC-3, однако их передачу Украине нужно было согласовать с США.

Также Новини.LIVE писали, что Украина почти месяц ждала ответа американской стороны по поводу поставок ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS. О задержке сообщал Владимир Зеленский. Он отмечал, что поручил повторно обсудить этот вопрос с представителями США.

оружие ракеты продажа Patriot Госдеп США
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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