Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

30 октября Государственный департамент США обнародовал решение о возможном межправительственном соглашении с Украиной в рамках программы Foreign Military Sales о продаже ракет PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), предназначенных для укрепления украинской противовоздушной и противоракетной обороны. Ориентировочную стоимость закупки оценили в 2,1 млрд долларов.

Об этом говорится на сайте Государственного департамента, передает Новини.LIVE.

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Кто оплатит закупку ракет для Patriot

В документе отмечается, что финансирование полностью обеспечат партнеры и союзники Украины. В частности, средства поступят от Канады, Германии и Норвегии в рамках программы JUMPSTART.

Также Украина использует национальные средства, профинансированные за счёт кредита Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. В Госдепартаменте подчеркнули, что деньги из бюджета США для этой закупки привлекаться не будут.

Что еще предусматривает возможная сделка

Помимо ракет, в предложение включены запасные части к ним, в частности засекреченные и незасекреченные. Также предусмотрены другие составляющие логистического обеспечения и поддержки программы.

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Основным подрядчиком определена американская компания Lockheed Martin, расположенная в штате Мэриленд.

Как поставки повлияют на работу ПВО Украины

"Эта предлагаемая сделка позволит поддерживать работу имеющихся систем Patriot для противодействия продолжающимся воздушным угрозам", — отметили в Государственном департаменте США.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил о сокращении американских поставок ракет для систем ПВО Patriot. Он также предупреждал, что Россия планировала усилить применение баллистических ракет на фоне нехватки перехватчиков. По словам главы государства, у европейских партнеров были необходимые ракеты PAC-2 и PAC-3, однако их передачу Украине нужно было согласовать с США.

Также Новини.LIVE писали, что Украина почти месяц ждала ответа американской стороны по поводу поставок ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS. О задержке сообщал Владимир Зеленский. Он отмечал, что поручил повторно обсудить этот вопрос с представителями США.