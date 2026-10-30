Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

30 жовтня Державний департамент США оприлюднив рішення щодо можливої міжурядової угоди з Україною в межах програми Foreign Military Sales щодо продажу ракет PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), які призначені для посилення української протиповітряної та протиракетної оборони. Орієнтовну вартість закупівлі оцінили у 2,1 млрд доларів.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту, передає Новини.LIVE.

Реклама

Хто оплатить закупівлю ракет для Patriot

У документі зазначили, що фінансування повністю забезпечать партнери та союзники України. Зокрема, кошти надійдуть від Канади, Німеччини та Норвегії через програму JUMPSTART.

Також Україна використає національні кошти, профінансовані позикою Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan. У Держдепартаменті наголосили, що гроші з бюджету США для цієї закупівлі не залучатимуть.

Що ще передбачає можливий продаж

Окрім ракет, до пропозиції включили запасні частини до них, зокрема засекречені та незасекречені. Також передбачені інші складові логістичного забезпечення та підтримки програми.

Читайте також:

Основним підрядником визначили американську компанію Lockheed Martin, розташовану в штаті Меріленд.

Як постачання вплине на роботу ППО України

"Цей запропонований продаж дозволить підтримувати роботу наявних систем Patriot для протидії повітряним загрозам, що тривають", – зазначили у Державному департаменті США.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський заявив про скорочення американських постачань ракет для систем ППО Patriot. Він також попереджав, що Росія планувала посилити застосування балістичних ракет на тлі нестачі перехоплювачів. За словами глави держави, європейські партнери мали необхідні ракети PAC-2 і PAC-3, однак їх передачу Україні потрібно було погодити зі США.

Також Новини.LIVE писали, що Україна майже місяць чекала на відповідь американської сторони щодо постачання ракет для систем ППО Patriot і NASAMS. Про затримку повідомляв Володимир Зеленський. Він зазначав, що доручив повторно обговорити це питання з представниками США.