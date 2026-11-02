Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий тимчасово припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо Росія зупинить удари по українській енергетичній інфраструктурі або США нададуть Україні додаткові ракети Patriot.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю Fox News, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський обговорював із Трампом удари по російських НПЗ

За словами Зеленського, він неодноразово порушував питання українських атак на російські нафтопереробні заводи під час розмов із президентом США Дональдом Трампом та його командою.

Українська сторона наголошує, що не може залишати без відповіді російські удари по енергетичній інфраструктурі та вбивства людей.

Зеленський пояснив, що одним із варіантів припинення українських атак може стати домовленість про взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах.

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"Якщо ви хочете, щоб ми не атакували російські НПЗ, то вони не мають атакувати нашу енергетичну систему", — зазначив президент.

Зеленський запропонував США надати Україні ракети Patriot

Іншою умовою тимчасової паузи в ударах по російських НПЗ президент назвав постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Зеленський наголосив, що Київ готовий самостійно знайти кошти й оплатити таку допомогу.

"Якщо вам потрібно, щоб ми місяць не атакували їхні нафтопереробні заводи, дайте нам Patriot на місяць", — заявив глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна та Туреччина обговорюють співпрацю у сфері супутникових і космічних технологій. Володимир Зеленський зазначив, що сторони оцінювали можливості взаємодії, а також розглядають спільні проєкти в енергетичній та оборонній промисловості.

Також Новини.LIVE писали 1 листопада, що Росія через американських перемовників вимагає від України добровільно залишити території, які російські війська не змогли захопити. Зеленський назвав такі вимоги неприйнятними та наголосив, що Україна готова до припинення вогню по нинішній лінії фронту, але не погодиться на територіальні поступки.