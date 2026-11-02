Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Reuters

Україна та Туреччина обговорюють можливу співпрацю у сфері супутникових і космічних технологій. За словами глави держави, сторони вже порушували цю тему та оцінювали можливості подальшої взаємодії. Водночас Зеленський зауважив, що реалізація таких планів є непростим завданням.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN Türk, передає Новини.LIVE.

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Які супутникові технології обговорюють Україна й Туреччина

Президент України наголосив, що для України й Туреччини важливо посилювати власні можливості у сфері безпеки. Зокрема, він підкреслив необхідність розвивати власні технології, зокрема космічні:

"Ми також працюватимемо в цій сфері. Це питання обговорювалося та оцінювалося. Погодьтеся, що це непросте завдання. Однак безпека має велике значення для обох держав. Без власних зусиль, без власних технологій, зокрема в космічній сфері, нам важко просуватися вперед"

Водночас Зеленський розповів і про ширші перспективи українсько-турецької співпраці. За його словами, взаємодія може охоплювати енергетичну та оборонну промисловість, а також спільні виробництва й проєкти.

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Наступного тижня Україна очікує на візит представників енергетичних компаній із Туреччини. Президент також нагадав, що угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною набула чинності 1 жовтня.

Раніше сторони поставили за мету збільшити обсяг взаємної торгівлі до 10 млрд доларів. За словами Зеленського, до кінця року цей показник сягнув 8 млрд доларів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Туреччина раніше виступала посередником у переговорах між Україною та Росією. Президент Реджеп Тайїп Ердоган підтримує контакти з Володимиром Путіним і неодноразово пропонував майданчик для дипломатичних зустрічей. Україна розглядає Туреччину як можливе місце для переговорів на найвищому рівні.

Як повідомляли Новини.LIVE, Туреччина виступає за збереження безпеки судноплавства в Чорному морі та засуджує атаки на цивільні судна. Президент Реджеп Тайїп Ердоган наголошував, що розширення бойових дій на акваторію Чорного моря є неприйнятним незалежно від того, хто здійснює напади.