Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Украина и Турция обсуждают возможное сотрудничество в сфере спутниковых и космических технологий. По словам главы государства, стороны уже затрагивали эту тему и оценивали возможности дальнейшего взаимодействия. В то же время Зеленский отметил, что реализация таких планов — непростая задача.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN Türk, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие спутниковые технологии обсуждают Украина и Турция

Президент Украины подчеркнул, что для Украины и Турции важно укреплять собственные возможности в сфере безопасности. В частности, он подчеркнул необходимость развивать собственные технологии, в том числе космические:

"Мы также будем работать в этой сфере. Этот вопрос обсуждался и оценивался. Согласитесь, что это непростая задача. Однако безопасность имеет большое значение для обоих государств. Без собственных усилий, без собственных технологий, в частности в космической сфере, нам трудно продвигаться вперед"

В то же время Зеленский рассказал и о более широких перспективах украинско-турецкого сотрудничества. По его словам, взаимодействие может охватывать энергетическую и оборонную промышленность, а также совместные производства и проекты.

Читайте также:

На следующей неделе Украина ожидает визит представителей энергетических компаний из Турции. Президент также напомнил, что соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией вступило в силу 1 октября.

Ранее стороны поставили цель увеличить объем взаимной торговли до 10 млрд долларов. По словам Зеленского, к концу года этот показатель достиг 8 млрд долларов.

Как сообщали Новини.LIVE, Турция ранее выступала посредником в переговорах между Украиной и Россией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает контакты с Владимиром Путиным и неоднократно предлагал площадку для дипломатических встреч. Украина рассматривает Турцию как возможное место для переговоров на высшем уровне.

Как сообщали Новини.LIVE, Турция выступает за обеспечение безопасности судоходства в Чёрном море и осуждает атаки на гражданские суда. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что расширение боевых действий на акваторию Черного моря неприемлемо независимо от того, кто осуществляет атаки.