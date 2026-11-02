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Главная Новости дня Зеленский заявил о сотрудничестве с Турцией в сфере спутниковых технологий

Зеленский заявил о сотрудничестве с Турцией в сфере спутниковых технологий

Ua ru
2 ноября 2026 08:03
Украина ищет партнеров для развития спутниковых технологий Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Украина и Турция обсуждают возможное сотрудничество в сфере спутниковых и космических технологий. По словам главы государства, стороны уже затрагивали эту тему и оценивали возможности дальнейшего взаимодействия. В то же время Зеленский отметил, что реализация таких планов — непростая задача.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN Türk, передает Новини.LIVE.

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Какие спутниковые технологии обсуждают Украина и Турция

Президент Украины подчеркнул, что для Украины и Турции важно укреплять собственные возможности в сфере безопасности. В частности, он подчеркнул необходимость развивать собственные технологии, в том числе космические:

"Мы также будем работать в этой сфере. Этот вопрос обсуждался и оценивался. Согласитесь, что это непростая задача. Однако безопасность имеет большое значение для обоих государств. Без собственных усилий, без собственных технологий, в частности в космической сфере, нам трудно продвигаться вперед"

В то же время Зеленский рассказал и о более широких перспективах украинско-турецкого сотрудничества. По его словам, взаимодействие может охватывать энергетическую и оборонную промышленность, а также совместные производства и проекты.

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На следующей неделе Украина ожидает визит представителей энергетических компаний из Турции. Президент также напомнил, что соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией вступило в силу 1 октября.

Ранее стороны поставили цель увеличить объем взаимной торговли до 10 млрд долларов. По словам Зеленского, к концу года этот показатель достиг 8 млрд долларов.

Как сообщали Новини.LIVE, Турция ранее выступала посредником в переговорах между Украиной и Россией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает контакты с Владимиром Путиным и неоднократно предлагал площадку для дипломатических встреч. Украина рассматривает Турцию как возможное место для переговоров на высшем уровне.

Как сообщали Новини.LIVE, Турция выступает за обеспечение безопасности судоходства в Чёрном море и осуждает атаки на гражданские суда. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что расширение боевых действий на акваторию Черного моря неприемлемо независимо от того, кто осуществляет атаки.

Владимир Зеленский Турция спутник Реджеп Эрдоган технологии дипломатия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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