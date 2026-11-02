Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов временно прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия прекратит удары по украинской энергетической инфраструктуре или США предоставят Украине дополнительные ракеты Patriot.

Об этом глава государства рассказал в интервью Fox News, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский обсуждал с Трампом удары по российским НПЗ

По словам Зеленского, он неоднократно поднимал вопрос об украинских атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы во время бесед с президентом США Дональдом Трампом и его командой.

Украинская сторона подчеркивает, что не может оставлять без ответа российские удары по энергетической инфраструктуре и убийства людей.

Зеленский пояснил, что одним из вариантов прекращения украинских атак может стать договоренность о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.

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"Если вы хотите, чтобы мы не атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы, то они не должны атаковать нашу энергетическую систему", — отметил президент.

Зеленский предложил США предоставить Украине ракеты Patriot

Еще одним условием временной паузы в ударах по российским НПЗ президент назвал поставку Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Зеленский подчеркнул, что Киев готов самостоятельно найти средства и оплатить такую помощь.

"Если вам нужно, чтобы мы месяц не наносили удары по их нефтеперерабатывающим заводам, дайте нам Patriot на месяц", — заявил глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина и Турция обсуждают сотрудничество в сфере спутниковых и космических технологий. Владимир Зеленский отметил, что стороны оценивали возможности взаимодействия, а также рассматривают совместные проекты в энергетической и оборонной промышленности.

Также Новини.LIVE писали 1 ноября, что Россия через американских посредников требует от Украины добровольно покинуть территории, которые российские войска не смогли захватить. Зеленский назвал такие требования неприемлемыми и подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня по нынешней линии фронта, но не согласится на территориальные уступки.