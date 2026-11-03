Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль беседует с министром обороны Борисом Писториусом. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Лондон и Берлин в срочном порядке разрабатывают новый план обеспечения средствами ПВО для защиты украинского неба, который планируется согласовать до ближайшего заседания "Рамштайн" в Брюсселе. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, наблюдается острый дефицит комплексов Patriot, поставляемых из США.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на брифинг Бориса Писториуса.

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Дефицит американских ракет и европейская инициатива

Поскольку Соединенные Штаты в настоящее время поставляют недостаточное количество зенитных ракетных систем Patriot и боеприпасов к ним, европейские союзники вынуждены искать альтернативные пути усиления защиты украинских городов. В ЕС лидерство в поиске дополнительных средств противовоздушной обороны взяли на себя Германия и Великобритания.

Оценивая возможности западных стран в срочном предоставлении вооружения из собственных запасов, о чем ранее просил президент Владимир Зеленский, глава оборонного ведомства ФРГ указал на объективные логистические и производственные трудности.

"Ситуация, как вы видите, сложная. Из США поступает мало пополнений в отношении систем Patriot и соответствующих управляемых ракет. Наше производство PAC-2 GEM-T в Германии только начинается", — пояснил Борис Писториус в ответ на вопросы журналистов.

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Подготовка к встрече в Брюсселе по вопросу поставок ракет для Украины

Сейчас дипломатические и оборонные ведомства Берлина и Лондона работают над созданием четкой «дорожной карты». Ожидается, что этот план позволит в ближайшее время привлечь других международных партнеров к процессу передачи комплексов ПВО.

Представить разработанный документ планируют к следующему заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которое должно состояться 17 ноября в Брюсселе.

Параллельно с немецкими коллегами над этим вопросом работают представители Соединённого Королевства. По словам Стритинга, в настоящее время Великобритания не только тщательно изучает собственные возможности по выделению дополнительной военной помощи, но и ведет работу по привлечению к совместной инициативе более широкого круга союзников.

Новини.LIVE сообщали, что дефицит ракет для систем Patriot стал одной из главных проблем украинской ПВО. Как пояснял советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш"), мировое производство перехватчиков PAC-3 просто не успевает за темпами, с которыми Россия выпускает баллистические ракеты. Кроме того, американским заводам не хватает необходимых деталей.

Ситуацию усугубило и то, что значительные запасы боеприпасов ушли на конфликты на Ближнем Востоке. По словам представителя ВВС ВСУ Юрия Игната, там дорогие ракеты массово расходовали даже на сбивание дешевых дронов, тогда как украинские военные давно научились беречь снаряды и с помощью мобильных засад «блуждающих» систем защищаться значительно экономнее.

Чтобы закрыть небо перед зимой, Госдеп США одобрил продажу Украине 500 перехватчиков PAC-3, а Киев обратился к европейским союзникам с просьбой профинансировать эту сделку.

Однако поставки по этому контракту могут затянуться на годы. Из-за этого Владимир Зеленский неоднократно призывал Вашингтон найти ракеты немедленно, ведь запрос Киева о поставках для Patriot и NASAMS оставался без ответа целый месяц.

Вопрос защиты городов стоял настолько остро, что украинская сторона даже предлагала компромисс. ВСУ были готовы прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на дополнительные комплексы Patriot или взаимное прекращение атак на энергетику.