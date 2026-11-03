Министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Предстоящие мирные переговоры технических групп в Абу-Даби с участием Украины, Соединённых Штатов и России пока не вызывают оптимизма у европейских партнёров. На встрече в Берлине министры обороны Германии и Великобритании заявили, что предыдущие попытки дипломатии всегда приводили к усилению бомбардировок, а также напомнили, что устойчивый мир невозможен без участия Европы.

Об этом Борис Писториус заявил на брифинге, передает Новини.LIVE.

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Писториус указал на главного виновника срыва переговоров

Немецкий министр Борис Писториус признался, что испытывает сомнения относительно скорого успеха, опираясь на предыдущий исторический контекст.

"Прежде всего, исходя из опыта, я настроен скептически", — констатировал политик.

Он напомнил, что в последние годы в мире проходило множество разнообразных переговоров и форматов встреч, однако их реальным результатом каждый раз становились лишь более интенсивные и мощные атаки на украинские города.

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"И это реальность, с которой мы имеем дело накануне этих переговоров", — подчеркнул глава Минобороны ФРГ.

Британский коллега Писториуса Вес Стритинг полностью разделил такую оценку, назвав собственное отношение к процессу осторожным и скептическим. Оба чиновника убеждены, что отстранение европейских стран от переговорного процесса недопустимо, поскольку на них ляжет прямая ответственность за послевоенное устройство.

Писториус подчеркнул, что обеспечить прочный и справедливый мир, который гарантирует территориальную целостность и суверенитет украинского государства, невозможно без участия европейцев за столом переговоров.

"Ведь именно от нас ожидают, что мы затем будем обеспечивать реализацию этого мира. Соответственно, наше участие за столом переговоров также является необходимым условием", — пояснил он.

Немецкий министр также добавил, что «проблема не в Зеленском», и теперь действовать должны президент США и глава Кремля.

Позиция европейских министров по Украине

Несмотря на сомнения в скором результате встречи в Абу-Даби, британский чиновник отметил, что мир искренне хочет дипломатического прорыва, поскольку именно дипломатия должна в конечном итоге положить конец этой войне. Однако исход войны должен быть абсолютно приемлемым для украинского народа, а сама Украина должна быть полноценно представлена в этом процессе.

"Не может быть никакого решения по Украине без Украины", — заявил Стритинг.

В заключение он подчеркнул, что агрессивную войну развязал именно Владимир Путин, поэтому он и должен её прекратить ради скорейшего возвращения к миру.

Новини.LIVE сообщали, что пока дипломаты пытаются найти формат для переговоров, европейские союзники спешат найти способ защитить украинское небо. Великобритания и Германия приступили к разработке совместного плана поставок ракет для противовоздушной обороны к следующей встрече «Рамштайн» в Брюсселе.

Параллельно на дипломатическом фронте готовят трехстороннюю встречу. В частности, спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что переговоры между Украиной, США и РФ пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби.

По словам Владимира Зеленского, россияне уже демонстрируют готовность к техническим консультациям, в ходе которых планируется обсудить взаимное прекращение ударов по энергетике, морскую безопасность и общие шаги по деэскалации.

В то же время в Вашингтоне настроены сдержанно. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что реальных предпосылок для быстрого мира пока нет, хотя США и продолжают проверять готовность сторон к соглашению.