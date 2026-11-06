Спеціальний посланник США з питань миру Джаред Кушнер. Фото: Офіс президента України

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань миру Джаред Кушнер заявив, що американська сторона вже працює над пропозиціями для тристоронніх мирних переговорів за участю України, Сполучених Штатів і Росії, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі. Також Вашингтон обговорює з Києвом, НАТО та європейськими партнерами майбутні гарантії безпеки й умови, які мають запобігти новій війні.

Про це Кушнер повідомив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Кушнер про майбутні переговори. Скриншот: x.com/jaredkushner

Переговори України, США та Росії

За словами Кушнера, американська сторона прагне знайти рішення, яке допоможе не лише завершити бойові дії, а й створити основу для тривалого миру.

"Сьогодні в Брюсселі США провели продуктивні та змістовні обговорення з Україною, НАТО та нашими європейськими партнерами щодо двох важливих і взаємопов'язаних складових тривалого миру: гарантій безпеки для України та ширшої архітектури безпеки Європи", — написав він.

Кушнер також пояснив, на чому зосереджена американська команда.

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"Наша мета — врахувати безпекові занепокоєння всіх сторін за допомогою практичних, взаємно погоджених домовленостей, які зменшать ризик майбутнього конфлікту".

Він додав, що американські представники працювали з Україною та Росією "над розробкою серйозних пропозицій, які дадуть змогу зробити переговори якомога змістовнішими та продуктивнішими".

За його словами, президент Дональд Трамп визначив досягнення миру одним із пріоритетів. Тому американська команда продовжує детальну роботу над майбутньою угодою.

"Ми зосереджені на складній, детальній роботі, необхідній для перетворення цієї мети на всеосяжну та тривалу угоду", — написав спецпосланець.

П'ять цілей нової системи безпеки Європи

Окремо Кушнер розповів про принципи, які США пропонують покласти в основу ширшої системи безпеки Європи. Він назвав п'ять головних напрямів роботи:

Постійні консультації з питань безпеки. Надійний зв'язок під час криз. Більша прозорість у військовій сфері. Взаємні заходи для зниження ризику ескалації. Довгострокова система безпеки та стабільності в Європі.

"Будь-які домовленості мають повністю поважати суверенітет, територіальну цілісність і незалежне ухвалення рішень кожної країни. Кожна держава зберігатиме право самостійно визначати питання власної безпеки та союзів, і жодна країна не матиме права вето на суверенний вибір іншої", — наголосив він.

Він також окремо згадав роль НАТО в майбутній системі європейської безпеки.

"НАТО залишатиметься центральним елементом колективної оборони Європи, а ця ініціатива спиратиметься на наявні інституції та зобов'язання".

США продовжать консультації з Європою

За словами Кушнера, Вашингтон планує продовжувати переговори з Україною, НАТО, Європейським Союзом та іншими європейськими партнерами. Для цього використовуватимуть формат Shell Bay. Водночас США залучатимуть до обговорень і Росію.

Кушнер додав, що американська сторона хоче зберігати тісний контакт із європейськими партнерами під час переговорів в Абу-Дабі. Якщо сторони досягнуть прогресу, США розглядатимуть можливість переходу до ширшого формату за безпосередньої участі Європи.

"Ці ідеї продовжують розвиватися, і ми вітаємо виважені пропозиції. Створення правильної структури матиме вирішальне значення для завершення цієї війни та переходу від конфлікту до умов, які зроблять можливим тривалий мир".

Кушнер визнав, що робота над такими домовленостями буде складною і швидких рішень немає. Водночас він назвав можливість завершити війну та створити основу для безпечнішої Європи важливою метою.

Що відомо про майбутні переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що спецпредставник президента США Стів Віткофф анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада. За його словами, сторони мають розглянути питання післявоєнної безпеки, деескалації та гуманітарної допомоги. Вашингтон виступить посередником у переговорах.

Також Новини.LIVE писали, що європейські партнери поки стримано оцінюють перспективи нового раунду мирних переговорів. Під час зустрічі в Берліні міністри оборони Німеччини та Великої Британії нагадали, що попередні дипломатичні спроби не зупиняли російські бомбардування. Вони також наголосили, що без участі Європи досягти стійкого миру буде складно.