Специальный посланник США по вопросам мира Джаред Кушнер. Фото: Офис президента Украины

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам мира Джаред Кушнер заявил, что американская сторона уже работает над предложениями для трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов и России, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби. Также Вашингтон обсуждает с Киевом, НАТО и европейскими партнерами будущие гарантии безопасности и условия, которые должны предотвратить новую войну.

Об этом Кушнер сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Кушнер о предстоящих переговорах. Скриншот: x.com/jaredkushner

Переговоры Украины, США и России

По словам Кушнера, американская сторона стремится найти решение, которое поможет не только завершить боевые действия, но и создать основу для прочного мира.

"Сегодня в Брюсселе США провели продуктивные и содержательные обсуждения с Украиной, НАТО и нашими европейскими партнерами по поводу двух важных и взаимосвязанных составляющих прочного мира: гарантий безопасности для Украины и более широкой архитектуры безопасности Европы", — написал он.

Кушнер также объяснил, на чем сосредоточена американская команда.

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"Наша цель — учесть опасения всех сторон в сфере безопасности с помощью практических, взаимно согласованных договоренностей, которые снизят риск будущего конфликта".

Он добавил, что американские представители работали с Украиной и Россией "над разработкой серьезных предложений, которые позволят сделать переговоры максимально содержательными и продуктивными".

По его словам, президент Дональд Трамп определил достижение мира одним из приоритетов. Поэтому американская команда продолжает детально работать над будущим соглашением.

"Мы сосредоточены на сложной, детальной работе, необходимой для преобразования этой цели во всеобъемлющее и долгосрочное соглашение", — написал специальный посланник.

Пять целей новой системы безопасности Европы

Отдельно Кушнер рассказал о принципах, которые США предлагают положить в основу более широкой системы безопасности Европы. Он назвал пять основных направлений работы:

Постоянные консультации по вопросам безопасности. Надежная связь во время кризисов. Большая прозрачность в военной сфере. Взаимные меры по снижению риска эскалации. Долгосрочная система безопасности и стабильности в Европе.

"Любые договоренности должны в полной мере уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость принятия решений каждой страны. Каждое государство сохранит право самостоятельно определять вопросы собственной безопасности и союзов, и ни одна страна не будет иметь права вето на суверенный выбор другой", — подчеркнул он.

Он также отдельно упомянул роль НАТО в будущей системе европейской безопасности.

"НАТО останется центральным элементом коллективной обороны Европы, а эта инициатива будет опираться на существующие институты и обязательства".

США продолжат консультации с Европой

По словам Кушнера, Вашингтон планирует продолжать переговоры с Украиной, НАТО, Европейским союзом и другими европейскими партнерами. Для этого будет использоваться формат Shell Bay. В то же время США будут привлекать к обсуждениям и Россию.

Кушнер добавил, что американская сторона хочет поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами во время переговоров в Абу-Даби. Если стороны достигнут прогресса, США будут рассматривать возможность перехода к более широкому формату при непосредственном участии Европы.

"Эти идеи продолжают развиваться, и мы приветствуем взвешенные предложения. Создание правильной структуры будет иметь решающее значение для завершения этой войны и перехода от конфликта к условиям, которые сделают возможным прочный мир".

Кушнер признал, что работа над такими договоренностями будет сложной и быстрых решений нет. В то же время он назвал возможность завершить войну и создать основу для более безопасной Европы важной целью.

Что известно о предстоящих переговорах в Абу-Даби

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России в Абу-Даби 10–11 ноября. По его словам, стороны должны рассмотреть вопросы послевоенной безопасности, деэскалации и гуманитарной помощи. Вашингтон выступит посредником в переговорах.

Также Новини.LIVE писали, что европейские партнеры пока сдержанно оценивают перспективы нового раунда мирных переговоров. Во время встречи в Берлине министры обороны Германии и Великобритании напомнили, что предыдущие дипломатические попытки не останавливали российские бомбардировки. Они также подчеркнули, что без участия Европы достичь устойчивого мира будет сложно.