Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччина Фрідріх Мерц. Фото: Getty Images

У ЄС посилюється невдоволення політичними лідерами найбільших країн об'єднання. У Німеччині та Франції значна частина громадян негативно оцінює роботу канцлера Мерца та президента Макрона, а на політичній арені активізувалась опозиція. Це може суттєво вплинути на подальшу політику ЄС та його підтримку України.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на media.rtl.com, elabe.fr.

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Німеччина та Франція переживають кризу довіри до влади

Згідно з опитуваннями, найгірша ситуація спостерігається в Німеччині та Франції. Повідомляється, що до канцлера Фрідріха Мерца негативно ставляться аж 84% німців, а до президента Макрона — 82% французів. Громадяни невдоволені їх політичними рішеннями. Варто зауважити, що саме ці дві країни є частиною майже 40% економіки Європейського союзу.

Факт невдоволення громадян країн чинною владою важливий для України, адже їх опозиція має проросійські погляди. Зокрема, у Франції лідерські позиції посідає Марін Ле Пен, де у 2027 році мають відбутися президентські вибори. У Німеччині провідні позиції має партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка вже здобуває перемоги на регіональних виборах.

Якщо ці кандидати переможуть, то є ймовірність розвалу Європейського Союзу, або перетворення його на проросійське об’єднання, що значно зашкодить майбутньому України.

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Результати опитувань громадян ЄС. Фото: Новини.LIVE

Ми писали, що за словами канцлера Фрідріха Мерца, більшість німців підтримують Україну. За його словами, українська сторона може сміливо покладатися на Німеччину в цей непростий час.

Крім того, представники ЄС розрахують, що будуть присутні під час переговорів щодо війни в України. За їхніми словами, це необхідно задля відстоювання власних інтересів та підтримки української сторони.

Новини.LIVE інформували, що ЄС вимагає від України прискорити введення нових реформ для просування переговорів про вступ до Європейського Союзу. Європейська комісія розраховує, що до кінця року українська сторона відкриє ще два кластери.