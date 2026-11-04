Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Європейський Союз закликає Україну суттєво пришвидшити реформи для просування переговорів про вступ до блоку. Єврокомісія очікує, що до кінця 2026 року Київ відкриє два переговорні кластери, які наразі залишаються заблокованими. Водночас у 2027 році Україна може попередньо завершити переговори лише за сімома напрямами, а конкретної дати вступу до ЄС не визначено.

Про це повідомляє Politico з посиланням на документ Європейської комісії, інформує Новини.LIVE.

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Єврокомісія готує обережнішу дорожню карту вступу України до ЄС

Європейська комісія розробила обережнішу дорожню карту євроінтеграції України. Згідно з документом, у 2027 році Київ може попередньо завершити переговори за сімома напрямами політики. Водночас Брюссель не встановлює кінцевого терміну завершення переговорного процесу.

Для подальшого просування до членства Україна має терміново та суттєво прискорити реформи у сфері верховенства права. Виконання ключових вимог у цій галузі протягом першої половини 2027 року є необхідною умовою для попереднього завершення переговорів за окремими напрямами.

Загалом у дорожній карті визначено сім сфер, за якими Україна потенційно зможе попередньо завершити переговори наступного року. Їх розподілили за термінами:

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Для вступу до Європейського Союзу Україні необхідно привести законодавство та державні інституції у відповідність до європейських стандартів у 35 переговорних сферах. Єврокомісія визнає, що такі зміни потребують часу, ресурсів і широких консультацій. Для додаткової підтримки української влади Брюссель створив спеціальну робочу групу.

Водночас проведення необхідних реформ ускладнюється повномасштабною війною, яка створює додаткове навантаження на український уряд і парламент. Їм необхідно ухвалювати та впроваджувати законодавство, потрібне для вступу до Євросоюзу.

ЄС закликає відкрити два переговорні кластери до кінця 2026 року

Окремо Європейська комісія наполягає на відкритті двох переговорних кластерів України, які наразі залишаються заблокованими. Йдеться про кластер 4 — "Зелений порядок денний та стале сполучення" — і кластер 5 — "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

У документі зазначається, що Україна виконала необхідні умови для їх відкриття. Тому Єврокомісія закликає учасників конференції з питань приєднання докласти всіх зусиль, щоб розпочати переговори за цими напрямами до кінця 2026 року.

Молдова може просунутися в переговорах швидше за Україну

Водночас для Молдови Єврокомісія передбачає значно амбітніший план євроінтеграції. За оцінкою Брюсселя, країна може попередньо завершити переговори більш ніж за 20 напрямами політики вже у 2027 році.

Таким чином, темпи просування України та Молдови до членства в Європейському Союзі можуть суттєво відрізнятися. Це створює перспективу фактичного розділення переговорних процесів двох країн, які тривалий час просували вступ до ЄС паралельно.

Чи визначив ЄС дату вступу України до блоку

У дорожній карті Єврокомісія не встановлює кінцевого терміну завершення переговорів України про вступ до Євросоюзу. Водночас документ називають "живим", оскільки його можуть оновлювати залежно від перебігу переговорного процесу. Це залишає можливість попередньо завершити переговори за додатковими напрямами раніше, якщо реформи просуватимуться швидше, ніж очікується.

Навіть завершення переговорів за всіма напрямами не означатиме автоматичного вступу України до ЄС. Після цього угоду про приєднання до блоку ще мають схвалити та ратифікувати.

Новини.LIVE інформували, що представник України при ЄС Тарас Качка закликав невідкладно ухвалити законопроєкт №14327-д, необхідний для приєднання України до платіжної зони SEPA. За його словами, навіть після ухвалення документа технічна та процедурна підготовка триватиме близько півтора року, а повноцінний запуск очікується 1 січня 2028 року. Приєднання до SEPA дозволить здешевити та пришвидшити міжнародні перекази, а українці зможуть заощаджувати до 100 млн євро щороку.

Новини.LIVE писали, що Угорщина заблокувала початок процедури відкриття двох останніх переговорних кластерів для вступу України та Молдови до ЄС. Під час зустрічі технічних експертів 20 жовтня представники Будапешта не пояснили свого рішення, заявивши, що їхня позиція залишається незмінною. Водночас у Євросоюзі очікують, що відкрити кластери можуть у грудні.