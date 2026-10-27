Посол України в Європейському Союзі Тарас Качка. Фото: пресслужба

Ухвалення євроінтеграційного законодавства для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) є критично необхідним "на вчора". Законопроект 14327-д потрібно ухвалити без зволікань, адже навіть після цього технічний та процедурний процес приєднання банків до Єврозони триватиме близько півтора року із орієнтиром на повноцінний запуск 1 січня 2028 року.

Про це в інтерв’ю Ользі Василевській-Смаглюк під час подкасту "Слідкуй за грошима" розповів представник України при Європейському Союзі Тарас Качка.

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Фінальний екзамен після років підготовки

За словами представника України при ЄС, поточний етап — це не початок, а підсумкова фаза багаторічної підготовчої роботи, розбудови фінансових інституцій та оцінок з боку європейських партнерів.

"Це справді вже фінальний екзамен, і тому це треба зробити для того, щоб всі ті інвестиції, які ми робили попередні кілька років, реалізувались. Нам потрібно схвалити це законодавство буквально в жовтні місяці. Від схвалення закону процес займає ще майже півтора роки, щоб вийти на 1 січня 2028 року", — наголосив Тарас Качка.

Він висловив сподівання, що народні депутати проголосують за необхідні зміни, використавши цей важливий політичний момент на користь суспільства.

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"Це і є найправдивіша інтеграція України в Європейський Союз. Весь цей процес будується на довірі, тому так багато вимог, тому нам потрібно змінювати законодавство. Але це справді допомога кожному маленькому і великому бізнесу, трейдерам, виробникам, імпортерам і, звісно, звичайним людям, які мають так багато знайомих родичів і взаємодії з колегами в Європі", — зауважив представник України при Європейському Союзі.

За словами Качки, Національний банк підрахував, що українці завдяки приєднанню до SEPA зекономлять до 100 мільйонів євро щорічно.

Пряма вигода для малого бізнесу: відсутність перевірок та швидкість T+0

Попри те, що SEPA часто позиціонують як інструмент першочергово для фізичних осіб, Тарас Качка підкреслив її колосальну практичну цінність саме для малого та середнього бізнесу (ТОВ та ФОПів).

Приєднання до SEPA дозволить українським підприємцям проводити транскордонні операції в євро за принципом T+0 (день у день) та з мінімальними витратами:

Для підприємців, які купують товари чи обладнання в ЄС, вартість переказу знизиться в кілька разів, а час проведення скоротиться від 5–7 днів до кількох хвилин чи годин.

Платежі відбуватимуться без постійних додаткових вимог щодо надання статутних чи підтверджувальних документів для кожного переказу.

Українські виробники, які постачають продукцію до країн ЄС, зможуть отримувати оплату за виставленими інвойсами миттєво — так само легко та швидко, як і всередині України.

Що таке SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area) — це єдина зона, у якій повністю ліквідовано відмінності між національними та транскордонними платежами в євро. Приєднання України дозволить проводити перекази з країнами ЄС за внутрішніми європейськими тарифами — за секунди та з мінімальною або нульовою комісією. Для порівняння, класичний грошовий переказ із європейського банку в український може йти від кількох годин до 2–3 робочих днів.

Для українського бізнесу це означає зниження транзакційних витрат на сотні мільйонів євро щороку та прямий доступ до європейського ринку із понад 500 млн споживачів. Для громадян — це дешеві й швидкі перекази коштів між Україною та країнами ЄС.

Україна має критичний дедлайн — встигнути подати заявку на вступ до SEPA за спрощеною процедурою до листопада 2026 року. Затягування з ухваленням ключового законопроєкту № 14327-д загрожує тим, що в ЄС набудуть чинності нові жорсткі AML-директиви. Це значно підвищить бар'єр вимог і процес вступу України до SEPA може затягнутися на роки.

Ухвалення закону № 14327-д не лише відкриє шлях до SEPA, а й стане потужним сигналом для європейських партнерів про готовність України гармонізувати свій фінансовий сектор та правила протидії відмиванню коштів із нормами Євросоюзу. Це одна з найважливіших практичних вимог для подальшої повноцінної економічної інтеграції нашої держави до ЄС.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський призначив Тараса Качку представником України в Європейському Союзі. У Брюсселі він має зосередитися на взаємодії з європейськими інституціями та урядами країн ЄС, щоб просувати переговори про вступ України й відкриття наступних кластерів.

Також Новини.LIVE писали, що Тарас Качка закликав Євросоюз відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України. За його словами, це має підтвердити серйозність намірів ЄС щодо членства України та допомогти перетворити політичні заяви на послідовний процес переговорів.