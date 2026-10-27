Посол Украины в Европейском союзе Тарас Качка. Фото: пресс-служба

Принятие законодательства о евроинтеграции для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) крайне необходимо "немедленно". Законопроект 14327-д необходимо принять без промедления, ведь даже после этого технический и процедурный процесс присоединения банков к Еврозоне продлится около полутора лет с ориентиром на полноценный запуск 1 января 2028 года.

Об этом в интервью Ольге Василевской-Смаглюк во время подкаста "Следи за деньгами" рассказал представитель Украины при Европейском Союзе Тарас Качка.

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Финальный экзамен после многих лет подготовки

По словам представителя Украины при ЕС, текущий этап — это не начало, а итоговая фаза многолетней подготовительной работы, развития финансовых институтов и оценок со стороны европейских партнеров.

"Это действительно уже финальный экзамен, и поэтому это нужно сделать для того, чтобы все те инвестиции, которые мы вкладывали в предыдущие несколько лет, реализовались. Нам нужно принять это законодательство буквально в октябре. После принятия закона процесс займет еще почти полтора года, чтобы вступить в силу 1 января 2028 года", — подчеркнул Тарас Качка.

Он выразил надежду, что народные депутаты проголосуют за необходимые изменения, использовав этот важный политический момент в интересах общества.

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"Это и есть самая подлинная интеграция Украины в Европейский Союз. Весь этот процесс строится на доверии, поэтому так много требований, поэтому нам нужно менять законодательство. Но это действительно помощь каждому малому и крупному бизнесу, трейдерам, производителям, импортерам и, конечно, обычным людям, у которых так много знакомых, родственников и деловых контактов с коллегами в Европе", — отметил представитель Украины при Европейском Союзе.

По словам Качки, Национальный банк подсчитал, что украинцы благодаря присоединению к SEPA сэкономят до 100 миллионов евро ежегодно.

Прямая выгода для малого бизнеса: отсутствие проверок и скорость T+0

Несмотря на то, что SEPA часто позиционируют как инструмент, предназначенный в первую очередь для физических лиц, Тарас Качка подчеркнул ее колоссальную практическую ценность именно для малого и среднего бизнеса (ООО и индивидуальных предпринимателей).

Присоединение к SEPA позволит украинским предпринимателям проводить трансграничные операции в евро по принципу T+0 (в тот же день) и с минимальными затратами:

Для предпринимателей, которые закупают товары или оборудование в ЕС, стоимость перевода снизится в несколько раз, а время проведения сократится с 5–7 дней до нескольких минут или часов.

Платежи будут осуществляться без постоянных дополнительных требований о предоставлении уставных или подтверждающих документов для каждого перевода.

Украинские производители, поставляющие продукцию в страны ЕС, смогут получать оплату по выставленным счетам мгновенно — так же легко и быстро, как и внутри Украины.

Что такое SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area) — это единая зона, в которой полностью устранены различия между национальными и трансграничными платежами в евро. Присоединение Украины позволит осуществлять переводы со странами ЕС по внутренним европейским тарифам — за секунды и с минимальной или нулевой комиссией. Для сравнения: классический денежный перевод из европейского банка в украинский может занимать от нескольких часов до 2–3 рабочих дней.

Для украинского бизнеса это означает сокращение транзакционных издержек на сотни миллионов евро ежегодно и прямой доступ к европейскому рынку с более чем 500 млн потребителей. Для граждан — это дешевые и быстрые переводы средств между Украиной и странами ЕС.

У Украины есть критический дедлайн — успеть подать заявку на вступление в SEPA по упрощенной процедуре до ноября 2026 года. Затягивание с принятием ключевого законопроекта № 14327-д грозит тем, что в ЕС вступят в силу новые жесткие AML-директивы. Это значительно повысит планку требований, и процесс вступления Украины в SEPA может затянуться на годы.

Принятие закона № 14327-д не только откроет путь в SEPA, но и станет мощным сигналом для европейских партнеров о готовности Украины гармонизировать свой финансовый сектор и правила противодействия отмыванию средств с нормами Евросоюза. Это одно из важнейших практических требований для дальнейшей полноценной экономической интеграции нашего государства в ЕС.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины в Европейском Союзе. В Брюсселе он должен сосредоточиться на взаимодействии с европейскими институтами и правительствами стран ЕС, чтобы продвигать переговоры о вступлении Украины и открытии следующих кластеров.

Также Новини.LIVE писали, что Тарас Качка призвал Евросоюз открыть все переговорные кластеры по вопросу вступления Украины. По его словам, это должно подтвердить серьёзность намерений ЕС в отношении членства Украины и помочь превратить политические заявления в последовательный процесс переговоров.