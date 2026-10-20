Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Фото: Reuters

Угорщина заблокувала наступний крок України та Молдови на шляху до вступу в Європейський Союз. Під час зустрічі технічних експертів 20 жовтня представники Будапешта без пояснень виступили проти початку процедури відкриття двох фінальних переговорних кластерів.

Про це повідомляє The Kyiv Independent із посиланням на дипломатів країн ЄС, інформує Новини.LIVE.

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Чому Угорщина заблокувала переговори про вступ України до ЄС

За інформацією медіа, технічні експерти всіх 27 країн Євросоюзу зустрілися 20 жовтня, щоб обговорити процедурний крок, який мав розпочати процес відкриття останніх двох переговорних кластерів. Вони охоплюють питання сільського господарства, довкілля та транспорту.

Однак представники Угорщини заблокували це рішення. За словами трьох дипломатів, інші країни ЄС попросили угорську сторону пояснити свою позицію, але відповіді не отримали. Натомість Будапешт заявив, що його позиція залишається незмінною.

Видання зазначає, що блокування, ймовірно, буде тимчасовим і може бути пов’язане з внутрішньополітичними мотивами — щоб уряд Петера Мадяра не звинувачували в надто м’якому ставленні до України.

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Водночас, за даними видання, причиною цього рішення не можуть бути права угорськомовної меншини в Україні, так як 12 жовтня Київ ухвалив закон щодо освіти, який стосується цього питання.

Коли можуть відкрити останні переговорні кластери

Україна та Молдова просуваються шляхом вступу до ЄС разом, доки не будуть відкриті всі шість переговорних кластерів. 13 жовтня в Люксембурзі країни отримали згоду на відкриття ще двох, тож невідкритими залишилися останні два.

За прогнозами високопосадовців ЄС і національних урядів, офіційно відкрити їх можуть у грудні. Питання планують порушувати на наступних засіданнях робочої групи з питань розширення в Брюсселі, оскільки просування України та Молдови до членства є одним із пріоритетів головування Ірландії в Раді ЄС до кінця року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 16 жовтня Володимир Зеленський і Петер Мадяр домовилися відновити співпрацю України та Угорщини на різних рівнях. Сторони також обговорили рух України до ЄС, торгівлю та можливість обміну офіційними візитами.

Також Новини.LIVE писали, що 15 жовтня Петер Мадяр не вважає за потрібне визначати конкретну дату вступу України до Євросоюзу. За його словами, переговори на основі виконання критеріїв можуть тривати 15–20 років.