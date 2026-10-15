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Головна Новини дня Мадяр: вступ України до ЄС може тривати до 20 років

Мадяр: вступ України до ЄС може тривати до 20 років

Ua ru
15 жовтня 2026 18:11
Вступ України до ЄС може тривати до 20 років - Мадяр
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр наголосив, що процес вступу України до Європейського Союзу може зайняти 15–20 років. На його думку, розширення ЄС має відбуватися відповідно до досягнень кожної держави-кандидата.

Про це він заявив перед початком саміту лідерів країн Євросоюзу в Брюсселі, передає Новини.LIVE.

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Мадяр назвав можливі терміни вступу України до ЄС

Петер Мадяр заявив журналістам перед початком саміту в Брюсселі, що наразі немає визначеної цільової дати вступу України до Європейського Союзу. Він зазначив, що процес євроінтеграції може бути тривалим і залежить лише від виконання умов.

Як приклад угорський прем’єр навів Сербію, яка розпочала шлях до членства в ЄС приблизно 15 років тому. Проте, за його оцінкою, країна досі не наблизилася до вступу настільки, щоб говорити про швидке завершення переговорного процесу.

"Ми не віримо в слабше чи сильніше членство, тимчасове членство, паралельне членство. Ми віримо в справжнє членство, але це може тривати й 15 чи 20 років", — заявив угорський прем’єр.

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Новини.LIVE писали, що Петер Мадяр заявив про намір поступово налагоджувати довірливі відносини між Будапештом і Києвом. Проте Угорщина не постачатиме Україні військову допомогу та не дозволятиме перевозити зброю через свою територію.

Ми інформували, що очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Київ і Будапешт відзначили успішне виконання взаємних домовленостей. Йдеться про підтримку ВР змін до освітнього законодавства, покликані гарантувати права європейських національних меншин на освіту відповідно до стандартів ЄС.

Європейський союз Угорщина Україна умови вступу до ЄС Петер Мадяр
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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