Вступ України до ЄС може тривати до 20 років - Мадяр

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр наголосив, що процес вступу України до Європейського Союзу може зайняти 15–20 років. На його думку, розширення ЄС має відбуватися відповідно до досягнень кожної держави-кандидата.

Про це він заявив перед початком саміту лідерів країн Євросоюзу в Брюсселі, передає Новини.LIVE.

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Мадяр назвав можливі терміни вступу України до ЄС

Петер Мадяр заявив журналістам перед початком саміту в Брюсселі, що наразі немає визначеної цільової дати вступу України до Європейського Союзу. Він зазначив, що процес євроінтеграції може бути тривалим і залежить лише від виконання умов.

Як приклад угорський прем’єр навів Сербію, яка розпочала шлях до членства в ЄС приблизно 15 років тому. Проте, за його оцінкою, країна досі не наблизилася до вступу настільки, щоб говорити про швидке завершення переговорного процесу.

"Ми не віримо в слабше чи сильніше членство, тимчасове членство, паралельне членство. Ми віримо в справжнє членство, але це може тривати й 15 чи 20 років", — заявив угорський прем’єр.

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Новини.LIVE писали, що Петер Мадяр заявив про намір поступово налагоджувати довірливі відносини між Будапештом і Києвом. Проте Угорщина не постачатиме Україні військову допомогу та не дозволятиме перевозити зброю через свою територію.

Ми інформували, що очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Київ і Будапешт відзначили успішне виконання взаємних домовленостей. Йдеться про підтримку ВР змін до освітнього законодавства, покликані гарантувати права європейських національних меншин на освіту відповідно до стандартів ЄС.