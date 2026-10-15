Вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет — Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что процесс вступления Украины в Европейский Союз может занять 15–20 лет. По его мнению, расширение ЕС должно происходить в соответствии с достижениями каждого государства-кандидата.

Об этом он заявил перед началом саммита лидеров стран Евросоюза в Брюсселе, передает Новини.LIVE.

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Мадьяр назвал возможные сроки вступления Украины в ЕС

Петер Мадьяр заявил журналистам перед началом саммита в Брюсселе, что на данный момент нет определенной целевой даты вступления Украины в Европейский Союз. Он отметил, что процесс евроинтеграции может быть длительным и зависит исключительно от выполнения условий.

В качестве примера венгерский премьер привёл Сербию, которая начала путь к членству в ЕС примерно 15 лет назад. Однако, по его оценке, страна до сих пор не приблизилась к вступлению настолько, чтобы говорить о скором завершении переговорного процесса.

"Мы не верим в более слабое или более сильное членство, временное членство, параллельное членство. Мы верим в настоящее членство, но это может занять и 15, и 20 лет", — заявил венгерский премьер.

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