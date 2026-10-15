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Главная Новости дня Мадьяр: процесс вступления Украины в ЕС может занять до 20 лет

Мадьяр: процесс вступления Украины в ЕС может занять до 20 лет

Ua ru
15 октября 2026 18:11
Вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет — Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что процесс вступления Украины в Европейский Союз может занять 15–20 лет. По его мнению, расширение ЕС должно происходить в соответствии с достижениями каждого государства-кандидата.

Об этом он заявил перед началом саммита лидеров стран Евросоюза в Брюсселе, передает Новини.LIVE.

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Мадьяр назвал возможные сроки вступления Украины в ЕС

Петер Мадьяр заявил журналистам перед началом саммита в Брюсселе, что на данный момент нет определенной целевой даты вступления Украины в Европейский Союз. Он отметил, что процесс евроинтеграции может быть длительным и зависит исключительно от выполнения условий.

В качестве примера венгерский премьер привёл Сербию, которая начала путь к членству в ЕС примерно 15 лет назад. Однако, по его оценке, страна до сих пор не приблизилась к вступлению настолько, чтобы говорить о скором завершении переговорного процесса.

"Мы не верим в более слабое или более сильное членство, временное членство, параллельное членство. Мы верим в настоящее членство, но это может занять и 15, и 20 лет", — заявил венгерский премьер.

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Новини.LIVE сообщали, что Петер Мадьяр заявил о намерении постепенно налаживать доверительные отношения между Будапештом и Киевом. Однако Венгрия не будет поставлять Украине военную помощь и не будет разрешать перевозить оружие через свою территорию.

Мы сообщали, что глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев и Будапешт отметили успешное выполнение взаимных договоренностей. Речь идет о поддержке Верховной Радой изменений в законодательство об образовании, призванных гарантировать права европейских национальных меньшинств на образование в соответствии со стандартами ЕС.

Европейский союз Венгрия Украина условия вступления в ЕС Петер Мадяр
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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