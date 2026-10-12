Премьер-министр Венгрии Мадьяр может встретиться с Зеленским в Брюсселе

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: facebook.com/peter.magyar.102

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр предположил, что в ближайшие дни может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом он рассказал в интервью финской газете Helsingin Sanomat. В беседе венгерский политик также объяснил, как его правительство планирует выстраивать отношения с Киевом и постепенно преодолевать зависимость от российских энергоносителей.

Об этом сообщает Daily Hungary, передает Новини.LIVE.

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Что Мадьяр заявил об отношениях с Украиной

По словам Петера Мадяра, он стремится постепенно восстанавливать доверие между Венгрией и Украиной. В то же время венгерский премьер подтвердил, что Будапешт не будет оказывать Киеву военную помощь и не будет разрешать транзит оружия через свою территорию.

Венгрия хочет уменьшить зависимость от России

Комментируя отношения с Москвой, Мадяр напомнил о 70-й годовщине Венгерской революции 1956 года. Тогда Советский Союз силой подавил попытку страны выйти из социалистического блока.

"Однако от энергетической зависимости мы не можем избавиться за одну ночь", — сказал Мадяр.

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Он добавил, что стране нужно искать новые источники энергии и постепенно снижать зависимость от России.

Что известно о переговорах Украины с ЕС

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ожидает 13 октября решения Евросоюза об открытии второго и третьего переговорных кластеров в рамках вступления Украины в ЕС. Ранее Венгрия блокировала этот процесс, требуя гарантий образовательных прав венгерского меньшинства. 12 октября Верховная Рада приняла соответствующие изменения в законодательство.

Также Новини.LIVE писали, что Петер Мадяр прокомментировал законодательные изменения и подчеркнул необходимость гарантировать венгерскому меньшинству право на обучение на родном языке. "Каждый имеет право получать образование на родном языке, и мы ожидаем, что эти права будут в полной мере уважаться и гарантироваться на практике".