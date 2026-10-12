Прем’єр Угорщини Мадяр може зустрітися із Зеленським у Брюсселі

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Фото: facebook.com/peter.magyar.102

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр припустив, що найближчими днями може зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі. Про це він розповів в інтерв’ю фінській газеті Helsingin Sanomat. У розмові угорський політик також пояснив, як його уряд планує будувати відносини з Києвом і поступово долати залежність від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє Daily Hungary, передає Новини.LIVE.

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Що Мадяр заявив про відносини з Україною

За словами Петера Мадяра, він прагне поступово відновлювати довіру між Угорщиною та Україною. Водночас угорський прем’єр підтвердив, що Будапешт не надаватиме Києву військової допомоги й не дозволятиме транзит зброї через свою територію.

Угорщина хоче зменшити залежність від Росії

Коментуючи відносини з Москвою, Мадяр нагадав про 70-ту річницю Угорської революції 1956 року. Тоді Радянський Союз силою придушив спробу країни вийти із соціалістичного блоку.

"Однак енергетичної залежності ми не можемо позбутися за одну ніч", — сказав Мадяр.

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Він додав, що країні потрібно шукати нові джерела енергії та поступово зменшувати залежність від Росії.

Що відомо про переговори України з ЄС

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга очікує 13 жовтня на рішення Євросоюзу щодо відкриття другого та третього переговорних кластерів у межах вступу України до ЄС. Раніше Угорщина блокувала цей процес, вимагаючи гарантій освітніх прав угорської меншини. 12 жовтня Верховна Рада ухвалила відповідні зміни до законодавства.

Також Новини.LIVE писали, що Петер Мадяр коментував законодавчі зміни й наголошував на необхідності гарантувати угорській меншині право навчатися рідною мовою. "Кожен має право здобувати освіту рідною мовою, і ми очікуємо, що ці права повною мірою поважатимуться та гарантуватимуться на практиці".