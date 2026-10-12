Андрій Сибіга обговорив з главою МЗС Угорщини відкриття кластерів ЄС для України

Голова МЗС України Андрій Сибіга та голова МЗС Угорщини Аніта Орбан. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна очікує, що 13 жовтня Європейський Союз офіційно ухвалить рішення про відкриття другого та третього переговорних кластерів у межах вступу до ЄС. Раніше Угорщина блокувала цей процес, вимагаючи розширити освітні права національних меншин. 12 жовтня Верховна Рада ухвалила відповідні зміни до законодавства.

Про це Сибіга повідомив після зустрічі з головою МЗС Угорщини Анітою Орбан у Люксембурзі, інформує Новини.LIVE.

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Сибіга зустрівся з главою МЗС Угорщини

12 жовтня на полях засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі Андрій Сибіга провів зустріч із віцепрем’єр-міністеркою та міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан.

За словами українського міністра, сторони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин і європейського порядку денного, а також узгодили подальші кроки.

Сибіга зазначив, що Україна та Угорщина привітали одна одну з успішним виконанням двосторонніх домовленостей. Зокрема, 12 жовтня Верховна Рада ухвалила зміни до освітнього законодавства, які мають забезпечити права європейських національних меншин у сфері освіти відповідно до практик ЄС.

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"Це зроблено відповідно до зобов’язань України в межах Кластера 1. Отже, ми виконуємо взяті на себе зобов’язання", — наголосив міністр.

Україна очікує на відкриття двох переговорних кластерів

Андрій Сибіга заявив, що Україна очікує на офіційне рішення ЄС щодо відкриття другого та третього переговорних кластерів 13 жовтня. Йдеться про кластер 2 "Внутрішній ринок" і кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Міністр подякував угорській стороні за конструктивну позицію щодо цього питання. Він також наголосив, що вступ України до Європейського Союзу є найкращим способом гарантувати права та безпеку угорської національної меншини в Україні.

"Не втомлюся повторювати: немає кращого способу гарантувати права та безпеку угорської національної меншини України, ніж якнайшвидше забезпечити вступ України до ЄС. Так само немає кращого способу наблизити мир у Європі, ніж вступ України до ЄС", — заявив Сибіга.

Сибіга розповів Орбан про російські атаки

Під час зустрічі український міністр також поінформував угорську колегу про посилення російських ударів по Києву та інших мирних містах України. За його словами, під час цих атак цивільне населення стає цілеспрямованою мішенню.

Крім того, сторони обговорили порядок денний майбутнього засідання Європейської ради та рішення ЄС, спрямовані на припинення російської агресії й досягнення тривалого миру.

Сибіга зазначив, що українсько-угорський діалог зміцнюється на основі взаємної поваги, добросусідства та спільного європейського майбутнього.

Як писали Новини.LIVE, глава МЗС Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт може погодитися на відкриття другого та третього переговорних кластерів для вступу України до ЄС. Це залежить від ухвалення закону про освіту національних меншин.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про освіту корінних народів і національних меншин. Документ передбачає розширення можливостей використання мов національних меншин та корінних народів в освітньому процесі.