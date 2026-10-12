Орбан: Україна може відкрити два переговорні кластери з ЄС уже 13 жовтня

Глава МЗС Угорщини Аніта Орбан. Фото: Reuters

Угорщина очікує, що Верховна Рада України 12 жовтня ухвалить закон про освіту для національних меншин. Це може дозволити Будапешту погодитися на відкриття другого та третього переговорних кластерів у межах вступу України до Європейського Союзу під час міжурядової конференції, запланованої на 13 жовтня.

Про це глава МЗС Угорщини Аніта Орбан заявила на засіданні Ради ЄС із закордонних справ, інформує Новини.LIVE.

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Угорщина пов’язує відкриття переговорних кластерів із законом про освіту

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що ухвалення закону про освіту для національних меншин є умовою для відкриття наступних переговорних кластерів України з Європейським Союзом.

"Сьогодні на розгляд Верховної Ради України винесено закон про освіту для національних меншин. Це результат двосторонньої угоди, яку ми узгодили з українською стороною у травні та червні. Минулого тижня цей законопроєкт був схвалений Комітетом з питань освіти українського парламенту, а тепер він перебуває на розгляді Верховної Ради. Ми очікуємо на його ухвалення сьогодні, тож з нетерпінням чекаю на новини з Києва", – сказала Орбан.

Міністерка наголосила, що в разі ухвалення законопроєкту Угорщина може дозволити відкрити другий та третій переговорні кластери для України.

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Міжурядова конференція Україна — ЄС, під час якої це питання можуть розглянути, запланована на 13 жовтня в Люксембурзі.

Як Угорщина контролюватиме виконання закону

Аніта Орбан зазначила, що після ухвалення закону важливим етапом стане його практичне виконання. Угорщина планує відстежувати цей процес як самостійно, так і в межах міжурядової співпраці.

Для цього має працювати міжурядовий економічний комітет із підгрупою з питань освіти. За словами міністерки, роботу цього майданчика вже ініціювали.

До обговорення виконання закону планують залучати представників організацій національних меншин Закарпаття. Орбан також подякувала угорським та українським експертам і політикам, які долучилися до підготовки домовленостей.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про освіту корінних народів і національних меншин. Документ передбачає зміни у сфері навчання мовами відповідних спільнот та має врегулювати питання забезпечення їхніх освітніх прав.

Також Новини.LIVE писали, що Україна розраховує відкрити два переговорні кластери з Європейським Союзом найближчим часом. Відкриття кластерів є частиною переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.