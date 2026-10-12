Орбан: Украина может открыть два переговорных кластера с ЕС уже 13 октября

Глава МИД Венгрии Анита Орбан. Фото: Reuters

Венгрия ожидает, что 12 октября Верховная Рада Украины примет закон об образовании для национальных меньшинств. Это может позволить Будапешту согласиться на открытие второго и третьего переговорных кластеров в рамках вступления Украины в Европейский Союз во время межправительственной конференции, запланированной на 13 октября.

Об этом глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила на заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Новини.LIVE.

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Венгрия связывает открытие переговорных кластеров с законом об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что принятие закона об образовании для национальных меньшинств является условием для открытия следующих переговорных кластеров Украины с Европейским союзом.

«Сегодня на рассмотрение Верховной Рады Украины вынесен закон об образовании для национальных меньшинств. Это результат двустороннего соглашения, которое мы согласовали с украинской стороной в мае и июне. На прошлой неделе этот законопроект был одобрен Комитетом по вопросам образования украинского парламента, а сейчас он находится на рассмотрении Верховной Рады. Мы ожидаем его принятия сегодня, поэтому с нетерпением жду новостей из Киева», — сказала Орбан.

Министр подчеркнула, что в случае принятия законопроекта Венгрия может разрешить открыть второй и третий переговорные кластеры для Украины.

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Межправительственная конференция Украина — ЕС, в ходе которой этот вопрос может быть рассмотрен, запланирована на 13 октября в Люксембурге.

Как Венгрия будет контролировать исполнение закона

Анита Орбан отметила, что после принятия закона важным этапом станет его практическое выполнение. Венгрия планирует отслеживать этот процесс как самостоятельно, так и в рамках межправительственного сотрудничества.

Для этого должен работать межправительственный экономический комитет с подгруппой по вопросам образования. По словам министра, работу этой площадки уже инициировали.

К обсуждению выполнения закона планируется привлекать представителей организаций национальных меньшинств Закарпатья. Орбан также поблагодарила венгерских и украинских экспертов и политиков, которые присоединились к подготовке соглашений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада поддержала законопроект об образовании коренных народов и национальных меньшинств. Документ предусматривает изменения в сфере обучения на языках соответствующих общин и призван урегулировать вопросы обеспечения их прав на образование.

Также Новини.LIVE писали, что Украина рассчитывает в ближайшее время открыть два переговорных кластера с Европейским союзом. Открытие кластеров является частью переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС.