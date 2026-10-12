Андрей Сибига обсудил с главой МИД Венгрии вопрос об открытии кластеров ЕС для Украины

Сибига обсудил с главой МИД Венгрии вопрос об открытии кластеров ЕС для Украины
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает, что 13 октября Европейский Союз официально примет решение об открытии второго и третьего переговорных кластеров в рамках процесса вступления в ЕС. Ранее Венгрия блокировала этот процесс, требуя расширить права национальных меньшинств в сфере образования. 12 октября Верховная Рада приняла соответствующие поправки к законодательству.
Об этом Сибига сообщил после встречи с главой МИД Венгрии Анитой Орбан в Люксембурге, сообщает Новини.LIVE.
Сибига встретился с главой МИД Венгрии
12 октября в кулуарах заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге Андрей Сибига провел встречу с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан.
По словам украинского министра, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и европейской повестки дня, а также согласовали дальнейшие шаги.
Сибига отметил, что Украина и Венгрия поздравили друг друга с успешным выполнением двусторонних договоренностей. В частности, 12 октября Верховная Рада приняла изменения в законодательство об образовании, которые должны обеспечить права европейских национальных меньшинств в сфере образования в соответствии с практикой ЕС.
"Это сделано в соответствии с обязательствами Украины в рамках Кластера 1. Таким образом, мы выполняем взятые на себя обязательства", — подчеркнул министр.
Украина ожидает открытия двух переговорных кластеров
Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает официального решения ЕС об открытии второго и третьего переговорных кластеров 13 октября. Речь идет о кластере 2 "Внутренний рынок" и кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".
Министр поблагодарил венгерскую сторону за конструктивную позицию по этому вопросу. Он также подчеркнул, что вступление Украины в Европейский Союз является лучшим способом гарантировать права и безопасность венгерского национального меньшинства в Украине.
"Не устану повторять: нет лучшего способа гарантировать права и безопасность венгерского национального меньшинства в Украине, чем как можно скорее обеспечить вступление Украины в ЕС. Так же нет лучшего способа приблизить мир в Европе, чем вступление Украины в ЕС", — заявил Сибига.
Сибига рассказал Орбану о российских атаках
В ходе встречи украинский министр также проинформировал венгерскую коллегу обусилении российских ударов по Киеву и другим мирным городам Украины. По его словам, во время этих атак гражданское население становится целенаправленной мишенью.
Кроме того, стороны обсудили повестку дня предстоящего заседания Европейского совета и решения ЕС, направленные на прекращение российской агрессии и достижение прочного мира.
Сибига отметил, что украинско-венгерский диалог укрепляется на основе взаимного уважения, добрососедства и общего европейского будущего.
Как писали Новини.LIVE, глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт может согласиться на открытие второго и третьего переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС. Это зависит от принятия закона об образовании национальных меньшинств.
Также Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада поддержала законопроект об образовании коренных народов и национальных меньшинств. Документ предусматривает расширение возможностей использования языков национальных меньшинств и коренных народов в образовательном процессе.