Андрей Сибига обсудил с главой МИД Венгрии вопрос об открытии кластеров ЕС для Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига и глава МИД Венгрии Анита Орбан. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает, что 13 октября Европейский Союз официально примет решение об открытии второго и третьего переговорных кластеров в рамках процесса вступления в ЕС. Ранее Венгрия блокировала этот процесс, требуя расширить права национальных меньшинств в сфере образования. 12 октября Верховная Рада приняла соответствующие поправки к законодательству.

Об этом Сибига сообщил после встречи с главой МИД Венгрии Анитой Орбан в Люксембурге, сообщает Новини.LIVE.

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Сибига встретился с главой МИД Венгрии

12 октября в кулуарах заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге Андрей Сибига провел встречу с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан.

По словам украинского министра, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и европейской повестки дня, а также согласовали дальнейшие шаги.

Сибига отметил, что Украина и Венгрия поздравили друг друга с успешным выполнением двусторонних договоренностей. В частности, 12 октября Верховная Рада приняла изменения в законодательство об образовании, которые должны обеспечить права европейских национальных меньшинств в сфере образования в соответствии с практикой ЕС.

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"Это сделано в соответствии с обязательствами Украины в рамках Кластера 1. Таким образом, мы выполняем взятые на себя обязательства", — подчеркнул министр.

Украина ожидает открытия двух переговорных кластеров

Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает официального решения ЕС об открытии второго и третьего переговорных кластеров 13 октября. Речь идет о кластере 2 "Внутренний рынок" и кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Министр поблагодарил венгерскую сторону за конструктивную позицию по этому вопросу. Он также подчеркнул, что вступление Украины в Европейский Союз является лучшим способом гарантировать права и безопасность венгерского национального меньшинства в Украине.

"Не устану повторять: нет лучшего способа гарантировать права и безопасность венгерского национального меньшинства в Украине, чем как можно скорее обеспечить вступление Украины в ЕС. Так же нет лучшего способа приблизить мир в Европе, чем вступление Украины в ЕС", — заявил Сибига.

Сибига рассказал Орбану о российских атаках

В ходе встречи украинский министр также проинформировал венгерскую коллегу обусилении российских ударов по Киеву и другим мирным городам Украины. По его словам, во время этих атак гражданское население становится целенаправленной мишенью.

Кроме того, стороны обсудили повестку дня предстоящего заседания Европейского совета и решения ЕС, направленные на прекращение российской агрессии и достижение прочного мира.

Сибига отметил, что украинско-венгерский диалог укрепляется на основе взаимного уважения, добрососедства и общего европейского будущего.

Как писали Новини.LIVE, глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт может согласиться на открытие второго и третьего переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС. Это зависит от принятия закона об образовании национальных меньшинств.

Также Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада поддержала законопроект об образовании коренных народов и национальных меньшинств. Документ предусматривает расширение возможностей использования языков национальных меньшинств и коренных народов в образовательном процессе.