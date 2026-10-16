Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Брюсселі. Вони обговорили інтеграцію України в ЄС, дипломатичні зусилля для завершення війни, торгівлю та відновлення співпраці на різних рівнях між державами.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на допис Володимира Зеленського в X.

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Зеленський та Мадяр вперше зустрілись в Брюсселі 16 жовтня

Президент України проінформував у своїх соціальних мережах, що перші переговори з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, відбулися у форматі тет-а-тет. Однією з головних тем став рух України до членства в Європейському Союзі.

"Подякував пану Прем’єр-міністру за принципові кроки та відкриття ще двох переговорних кластерів. Працюємо, щоб до кінця року відкрити ще решту два", — написав він.

Також лідери країн обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення російсько-української війни.

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"Дякую за солідарність з Україною, нашими людьми та готовність працювати разом заради миру", — подякував Зеленський.

Україна та Угорщина планують відновити співпрацю

Україна та Угорщина розглянули перспективи двосторонньої співпраці, торговельні відносини та питання аграрної продукції. Українська сторона зацікавлена в добросусідських відносинах з угорською.

"Домовилися про відновлення спільної роботи на різних рівнях та обмін візитами – наші команди попрацюють над датами", — підсумував Зеленський.

Ми писали, що це була перша зустріч лідерів країн в такому форматі. Вона відбулась на тлі переговорів про подальше розширення Євросоюзу та вступу України до ЄС.

Новини.LIVE інформували, що після цих перемовин прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр виклав спільне фото із Президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що відбулись позитивні кроки до поліпшення відносин між двома державами