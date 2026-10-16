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Україна та Угорщина відновлять співпрацю на різних рівнях

Ua ru
16 жовтня 2026 15:56
Україна та Угорщина відновлять співпрацю на різних рівнях: деталі x.com/ZelenskyyUa
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Брюсселі. Вони обговорили інтеграцію України в ЄС, дипломатичні зусилля для завершення війни, торгівлю та відновлення співпраці на різних рівнях між державами.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на допис Володимира Зеленського в X.

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Зеленський та Мадяр вперше зустрілись в Брюсселі 16 жовтня

Президент України проінформував у своїх соціальних мережах, що перші переговори з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, відбулися у форматі тет-а-тет. Однією з головних тем став рух України до членства в Європейському Союзі.

"Подякував пану Прем’єр-міністру за принципові кроки та відкриття ще двох переговорних кластерів. Працюємо, щоб до кінця року відкрити ще решту два", — написав він.

Також лідери країн обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення російсько-української війни. 

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"Дякую за солідарність з Україною, нашими людьми та готовність працювати разом заради миру", — подякував Зеленський.

Україна та Угорщина планують відновити співпрацю

Україна та Угорщина розглянули перспективи двосторонньої співпраці, торговельні відносини та питання аграрної продукції. Українська сторона зацікавлена в добросусідських відносинах з угорською.

"Домовилися про відновлення спільної роботи на різних рівнях та обмін візитами – наші команди попрацюють над датами", — підсумував Зеленський.

Ми писали, що це була перша зустріч лідерів країн в такому форматі. Вона відбулась на тлі переговорів про подальше розширення Євросоюзу та вступу України до ЄС.

Новини.LIVE інформували, що після цих перемовин прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр виклав спільне фото із Президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що відбулись позитивні кроки до поліпшення відносин між двома державами

Володимир Зеленський Європейський союз Угорщина Україна Петер Мадяр
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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