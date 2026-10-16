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Головна Новини дня Зеленський уперше зустрівся з прем’єром Угорщини Мадяром у Брюсселі

Зеленський уперше зустрівся з прем’єром Угорщини Мадяром у Брюсселі

Ua ru
16 жовтня 2026 13:53
Зеленський уперше зустрівся з прем’єром Угорщини Мадяром 16 жовтня
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський проводить першу зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Брюсселі. Переговори відбуваються тет-а-тет, без участі делегацій, а серед ключових тем — вступ України до Європейського Союзу.

Про це повідомила кореспондентка Радіо Свобода з посиланням на джерело в українській делегації, передає Новини.LIVE.

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Зеленський вперше зустрівся з Мадяром 16 жовтня

Джерела в українській делегації повідомляють, що під час зустрічі сторони обговорюють європейську інтеграцію України, зокрема можливість закриття четвертого та п’ятого переговорних кластерів до кінця року. Зустріч із Петером Мадяром відбувається на тлі обговорення подальшого розширення ЄС та просування України на шляху до членства в об’єднанні.

Зеленський проводить зустрічі на саміті ЄС

У п'ятницю, 16 жовтня у Брюсселі триває другий день саміту Європейського Союзу. На полях заходу Володимир Зеленський зустрічається з європейськими лідерами, щоб обговорити важливі питання для України.

Ми писали, що прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що вступ України до ЄС може тривати до 20 років. Він навів Сербію як приклад, яка розпочала шлях до членства в ЄС приблизно 15 років тому, але досі не досягла успіху в цьому питанні.

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Новини.LIVE інформували, що зустріч лідерів була запланована. В інтерв’ю Петер Мадяр заявив, що його уряд має намір розвивати співпрацю з Києвом і поступово зменшувати залежність від російських енергоресурсів.

Володимир Зеленський Європейський союз Угорщина Україна умови вступу до ЄС Петер Мадяр
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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