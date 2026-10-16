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Главная Новости дня Зеленский впервые встретился с премьер-министром Венгрии Мадьяром в Брюсселе

Зеленский впервые встретился с премьер-министром Венгрии Мадьяром в Брюсселе

Ua ru
16 октября 2026 13:53
Зеленский впервые встретился с премьер-министром Венгрии Мадьяром 16 октября
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский проводит первую встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Брюсселе. Переговоры проходят один на один, без участия делегаций, а среди ключевых тем — вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщила корреспондентка "Радио Свобода" со ссылкой на источник в украинской делегации, передает Новини.LIVE.

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Зеленский впервые встретился с Мадьяром 16 октября

Источники в украинской делегации сообщают, что в ходе встречи стороны обсуждают европейскую интеграцию Украины, в частности возможность закрытия четвертого и пятого переговорных кластеров до конца года. Встреча с Петером Мадьяром проходит на фоне обсуждения дальнейшего расширения ЕС и продвижения Украины на пути к членству в объединении.

Зеленский проводит встречи на саммите ЕС

В пятницу, 16 октября, в Брюсселе продолжается второй день саммита Европейского Союза. На полях мероприятия Владимир Зеленский встречается с европейскими лидерами, чтобы обсудить важные для Украины вопросы.

Мы писали, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет. Он привёл в пример Сербию, которая начала путь к членству в ЕС примерно 15 лет назад, но до сих пор не добилась успеха в этом вопросе.

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Новини.LIVE сообщали, что встреча лидеров была запланирована. В интервью Петер Мадьяр заявил, что его правительство намерено развивать сотрудничество с Киевом и постепенно сокращать зависимость от российских энергоресурсов.

Владимир Зеленский Европейский союз Венгрия Украина условия вступления в ЕС Петер Мадяр
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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