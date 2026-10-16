Зеленський і Мадяр провели переговори у Брюсселі: що заявив прем’єр Угорщини

Президент Зеленський і Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Фото: facebook.com/peter.magyar

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 16 жовтня опублікував фотографію із зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася у Брюсселі під час саміту лідерів країн Європейського Союзу. Ці переговори стали першою офіційною двосторонньою зустріччю політиків.

Допис прем’єр-міністр Угорщини оприлюднив у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Що Мадяр заявив про відносини України та Угорщини

Угорський прем’єр-міністр згадав про питання прав угорської меншини в Україні та кроки до поліпшення відносин між двома державами. Зокрема, він позитивно оцінив ухвалення закону про освіту для національних меншин, розглядаючи його як початок відновлення довіри між Києвом і Будапештом.

Президент Зеленський і Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Фото: facebook.com/peter.magyar

Також угорський прем’єр подякував Верховній Раді за визнання злочинів, скоєних проти угорців на Закарпатті в 1944–1946 роках.

Окремо Мадяр висловив підтримку Україні в протидії російській агресії та заявив про готовність Угорщини сприяти дипломатичним зусиллям для припинення бойових дій:

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"Угорщина готова надати будь-яку можливу дипломатичну допомогу для якомога швидшого припинення вогню та встановлення тривалого миру".

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня у Брюсселі Володимир Зеленський уперше зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Переговори відбувалися без участі делегацій, а серед головних питань була європейська інтеграція України та можливість закриття четвертого й п’ятого переговорних кластерів до кінця року.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 жовтня Петер Мадяр заявив, що шлях України до членства в Європейському Союзі може тривати 15–20 років. Він наголосив, що рішення про розширення ЄС мають залежати від прогресу та виконання вимог кожною країною-кандидатом.