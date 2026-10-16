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Мадяр заявил о поддержке Украины после встречи с Зеленским

Ua ru
16 октября 2026 15:08
Зеленский и Мадьяр провели переговоры в Брюсселе: что заявил премьер-министр Венгрии
Президент Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: facebook.com/peter.magyar

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 16 октября опубликовал фотографию со встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Брюсселе в ходе саммита лидеров стран Европейского Союза. Эти переговоры стали первой официальной двусторонней встречей политиков.

Пост премьер-министр Венгрии опубликовал в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Что Мадьяр заявил об отношениях Украины и Венгрии

Венгерский премьер-министр упомянул о вопросах прав венгерского меньшинства в Украине и шагах по улучшению отношений между двумя государствами. В частности, он положительно оценил принятие закона об образовании для национальных меньшинств, рассматривая его как начало восстановления доверия между Киевом и Будапештом.

Мадяр раскрыл, о чем говорил с Зеленским во время первой встречи - фото 1
Президент Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: facebook.com/peter.magyar

Также венгерский премьер поблагодарил Верховную Раду за признание преступлений, совершенных против венгров в Закарпатье в 1944–1946 годах.

Отдельно Мадьяр выразил поддержку Украине в противодействии российской агрессии и заявил о готовности Венгрии содействовать дипломатическим усилиям по прекращению боевых действий:

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"Венгрия готова оказать любую возможную дипломатическую помощь для скорейшего прекращения огня и установления прочного мира".

Как сообщали Новини.LIVE, 16 октября в Брюсселе Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром. Переговоры проходили без участия делегаций, а среди главных вопросов были европейская интеграция Украины и возможность закрытия четвертого и пятого переговорных кластеров до конца года.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 октября Петер Мадьяр заявил, что путь Украины к членству в Европейском Союзе может занять 15–20 лет. Он подчеркнул, что решения о расширении ЕС должны зависеть от прогресса и выполнения требований каждой страной-кандидатом.

Владимир Зеленский переговоры Венгрия дипломатия Петер Мадяр
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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