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Главная Новости дня Украина и Венгрия возобновят сотрудничество на различных уровнях

Украина и Венгрия возобновят сотрудничество на различных уровнях

Ua ru
16 октября 2026 15:56
Украина и Венгрия возобновят сотрудничество на различных уровнях: подробности x.com/ZelenskyyUa
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Брюсселе. Они обсудили интеграцию Украины в ЕС, дипломатические усилия по прекращению войны, торговлю и возобновление сотрудничества на различных уровнях между странами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пост Владимира Зеленского в X.

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Зеленский и Мадьяр впервые встретились в Брюсселе 16 октября

Президент Украины сообщил в своих социальных сетях, что первые переговоры с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром прошли в формате тет-а-тет. Одной из главных тем стало продвижение Украины к членству в Европейском Союзе.

"Поблагодарил господина премьер-министра за принципиальные шаги и открытие ещё двух переговорных кластеров. Работаем над тем, чтобы до конца года открыть ещё оставшиеся два", — написал он.

Также лидеры стран обсудили дипломатические усилия, направленные на завершение российско-украинской войны.

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"Спасибо за солидарность с Украиной, нашим народом и готовность работать вместе ради мира", — поблагодарил Зеленский.

Украина и Венгрия планируют возобновить сотрудничество

Украина и Венгрия рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества, торговые отношения и вопросы аграрной продукции. Украинская сторона заинтересована в добрососедских отношениях с Венгрией.

"Договорились о возобновлении совместной работы на различных уровнях и обмене визитами — наши команды согласуют даты", — подытожил Зеленский.

Мы писали, что это была первая встреча лидеров стран в таком формате. Она состоялась на фоне переговоров о дальнейшем расширении Евросоюза и вступлении Украины в ЕС.

Новини.LIVE сообщали, что после этих переговоров премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опубликовал совместное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что были сделаны позитивные шаги к улучшению отношений между двумя государствами

Владимир Зеленский Европейский союз Венгрия Украина Петер Мадяр
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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