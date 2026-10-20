Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Фото: Reuters

Венгрия заблокировала следующий шаг Украины и Молдовы на пути к вступлению в Европейский Союз. В ходе встречи технических экспертов 20 октября представители Будапешта без объяснений выступили против начала процедуры открытия двух заключительных переговорных кластеров.

Об этом сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на дипломатов стран ЕС, информирует Новини.LIVE.

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Почему Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

По информации СМИ, технические эксперты всех 27 стран Евросоюза встретились 20 октября, чтобы обсудить процедурный шаг, который должен был начать процесс открытия последних двух переговорных кластеров. Они охватывают вопросы сельского хозяйства, окружающей среды и транспорта.

Однако представители Венгрии заблокировали это решение. По словам трёх дипломатов, другие страны ЕС попросили венгерскую сторону объяснить свою позицию, но ответа не получили. Вместо этого Будапешт заявил, что его позиция остаётся неизменной.

Издание отмечает, что блокировка, вероятно, будет временной и может быть связана с внутриполитическими мотивами — чтобы правительство Петера Мадяра не обвиняли в слишком мягком отношении к Украине.

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В то же время, по данным издания, причиной этого решения не могут быть права венгроязычного меньшинства в Украине, так как 12 октября Киев принял закон об образовании, касающийся этого вопроса.

Когда могут открыть последние переговорные кластеры

Украина и Молдова продвигаются по пути вступления в ЕС вместе , пока не будут открыты все шесть переговорных кластеров. 13 октября в Люксембурге страны получили согласие на открытие еще двух, поэтому неоткрытыми остались последние два.

По прогнозам высокопоставленных чиновников ЕС и национальных правительств, официально открыть их могут в декабре. Этот вопрос планируется поднятьна следующих заседаниях рабочей группы по вопросам расширения в Брюсселе, поскольку продвижение Украины и Молдовы к членству является одним из приоритетов председательства Ирландии в Совете ЕС до конца года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 16 октября Владимир Зеленский и Петер Мадьяр договорились возобновить сотрудничество Украины и Венгрии на различных уровнях. Стороны также обсудили продвижение Украины в ЕС, торговлю и возможность обмена официальными визитами.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что 15 октября Петер Мадьяр не считает нужным назначать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, переговоры на основе выполнения критериев могут длиться 15–20 лет.