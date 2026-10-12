Зеленский подписал закон об образовании на родных языках национальных меньшинств

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в некоторые законы об обеспечении прав на образование коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) страны. Документ предусматривает возможность для детей, родные языки которых относятся к официальным языкам Европейского Союза, получать образование на украинском языке и на родном языке.

Об этом говорится в карточке законопроекта, передает Новини.LIVE.

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Законопроект об обеспечении прав на образование национальных меньшинств и коренных народов Украины

Документ стал заключительным шагом для выполнения политических критериев и открытия переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.

Аннотация законопроекта. Фото: скриншот

Образовательные учреждения, в которых более 50% учеников обучаются на языке коренного народа Украины или официальном языке ЕС, смогут получить статус школы национального меньшинства. Это позволит включать в учебные программы дополнительные занятия по истории, культуре и традициям соответствующей общины.

Выпускники таких школ смогут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ) в переводе на свой родной язык. Исключение будут составлять задания по украинскому и иностранным языкам.

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В соответствующих классах и группах будет разрешено общаться на языке национального меньшинства или коренного народа во время учебного процесса, перемен и повседневного пребывания на территории учебного заведения наряду с использованием государственного языка.

Директора таких школ не должны будут предоставлять государственный сертификат, подтверждающий уровень владения украинским языком. В то же время требование знать государственный язык и использовать его при исполнении служебных обязанностей останется в силе.

Как писали Новини.LIVE, 12 октября Верховная Рада поддержала законопроект № 16119, который предусматривает изменения в законодательстве для обеспечения прав на образование коренных народов и представителей национальных меньшинств Украины.

Ранее заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько заявил, что до конца 2026 года в Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект, посвященный гарантиям для ветеранов. Документ должен стать основой для дальнейшей разработки единого кодифицированного акта.