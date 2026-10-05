Закон о гарантиях для ветеранов будет зарегистрирован до конца 2026 года

Заседание Верховной Рады. Фото: УНИАН

Заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько сообщил, что до конца 2026 года в Верховной Раде Украины будет зарегистрирован закон о гарантиях для ветеранов. По его словам, этот нормативный акт станет основой для будущего кодифицированного акта.

Об этом Руслан Приходько сообщил в эфире программы Ранок.LIVE.

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Гарантии для ветеранов

"После того как президент озвучил основные задачи для правительства и нашего министерства в частности, сегодня продолжается работа. Было проведено заседание координационного совета при Президенте Украины, при Офисе Президента по вопросам ветеранской политики. Были определены четкие сроки, четкие задачи", — рассказал Приходько.

В настоящее время продолжается работа с другими министерствами в части цифровизации. В частности, продолжается определение перечня реестров, в которых будет происходить интеграция и обмен данными. Кроме того, ведется активная нормативно-правовая работа.

Над документом работала отдельная научно-экспертная совет, в состав которой вошли академики, доктора наук и специалисты-юристы. После официальной регистрации первого закона его положения планируется включить в комплексный кодекс. Помимо этого вопроса, документ будет регулировать развитие ветеранского бизнеса и деятельность Национального военного мемориального кладбища.

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"На данном этапе наша первоочередная задача — привести в соответствие те инструменты, которые предлагает государство, с правами и гарантиями, отвечающими объективным потребностям наших защитников, защитниц и их семей, семей погибших и тех, кто находится в плену или пропал без вести", — рассказал Приходько.

Скорее всего, это будет закон, который в дальнейшем будет включен в кодифицированный акт, объединяющий ряд уже существующих законов.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на министра по делам ветеранов Украины Виталия Кима, в Украине предлагают ввести компенсацию в размере 120 тысяч гривен на приобретение автомобиля для ветеранов войны с инвалидностью. Соответствующую инициативу уже поддержал профильный комитет Верховной Рады.

Ранее первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев сообщал, что в Парламентской ассамблее Совета Европы рассматриваются проекты резолюций, посвященные ветеранской политике в европейских странах и поддержке украинских ветеранов, пострадавших в результате российской агрессии.