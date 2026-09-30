В ПАСЕ готовят программы поддержки украинских ветеранов

Сергей Соболев. Фото: ВО «Батькивщина»

В Парламентской ассамблее Совета Европы рассматриваются резолюции, касающиеся политики в отношении ветеранов в Европе и поддержки украинских ветеранов, пострадавших в результате российской агрессии. В рамках проекта предусмотрен ряд программ и финансирование для их реализации.

Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие программы поддержки ветеранов рассматриваются в ПАСЕ

"Фактически заложен целый ряд программ, под них предусмотрено финансирование. Я думаю, что этот проект даст возможность и правительству, и Офису Президента вести очень четкие переговоры, чтобы эти ключевые наработки уже были воплощены в жизнь", — рассказал Соболев.

В частности, речь идет о поддержке ветеранов с профессиональными проблемами со здоровьем, а также людей, потерявших конечности.

Кроме того, на этой неделе ПАСЕ должна рассмотреть вопрос о так называемых выборах в России. Соболев отметил, что в резолюции предусмотрено непризнание российских выборов, в частности из-за их проведения на временно оккупированных территориях.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в государственном бюджете Украины на 2027 год на программы для ветеранов планируется выделить более 20 млрд гривен. Еще 3 млрд гривен намерены дополнительно направить на обеспечение защитников жильем и другой помощью.

Как сообщали Новини.LIVE, министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким сообщил об обсуждении нового порядка действий для людей после увольнения с военной службы. Изменения предусматривают сокращение количества обязательных процедур и пересмотр последовательности отдельных шагов, чтобы ветераны могли быстрее оформлять необходимые выплаты.